Экономику Украины погубили гастарбайтеры

Сегодняшний экономический кризис на Украине, отягощенный безденежьем госказначейства, является ничем иным, как следствием того, что находящиеся за рубежами заробитчане уменьшили объемы пересылаемых на родину денег.

Об этом не побоялся заявить даже «придворный» украинский политолог Вадим Карасёв. «Сейчас наиболее эффективное средство для нашей экономики — поощрять выезд наших рабочих за рубеж, чтобы потом они присылали деньги домой. Но вот проблема: в последнее время людей уезжает всё больше, а переводов от них — все меньше. Что это значит? То, что они там остаются и семьи туда перевозят. Вот это тупик для нашей экономики», — разочарован эксперт.

«Можно, конечно, долго спорить (вплоть до ругани) о том, что нынче экспорт нашей рабочей силы является основным источником поступления валюты в Украину. И этот показатель будет все ощутимее в ближайшие годы и даже десятилетия.

Если бы не перечисления средств гастарбайтеров, то курс доллара у нас был бы давно выше 50 гривен. И премьер не мог бы хвастаться ростом ВВП на 3,1% в первом квартале 2018 года, а государство не заплатило бы почти миллиард долларов за прежние кредиты МВФ так, чтобы при этом гривна ревальвировала, а не девальвировала», — поясняет экономист, глава украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Немного статистики от исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко. В прошлом году заробитчане перевели домой $9,3 млрд (а это почти в 4 раза больше, чем прямые иностранные инвестиции).

Основные отправления были из Польши (более $3 млрд) и России ($1,4 млрд). Однако в действительности сумма переводов значительно больше: немало средств работники привозят/передают наличными, а кроме того, можно переводить деньги с одной российской карты на другую, которая находится в Украине. По разным оценкам за пределами Украины работает до 10 миллионов граждан Незалежной. Кстати, суммарный ВВП Украины в 2017 году составил $112,2 миллиарда. Таким образом, переводы заробитчан составили 8,3% украинского ВВП.

«Ещё никогда так сильно Украина не зависела от своих трудовых мигрантов. И до тех пор, пока не начнем реально сокращать пропасть, пролегающую между уровнем жизни и доходов здесь и там, не стоит ожидать перемен. Весьма тревожно то, что все большая часть доходов мигранты оставляют за рубежом. До 2015 года примерно 83% своего заработка гастарбайтеры переводили своим семьям на Украину, но потом этот показатель неуклонно снижался — в 2017 составил 68%. Это означает, что все больше членов семьи заробитчан выезжает из Украины», — констатирует эксперт.

Вслед за рабочими руками покидают Украину и учащаяся молодежь. Посол Украины в Польше Андрей Дещица констатировал, что из 40 000 украинских студентов, обучающихся нынче в Речи Посполитой, возвращаться домой собираются только 5-10%. Подавляющее большинство собираются жить в Европе.

Если сейчас нет возможности создавать рабочие места в стране, то имеет место необходимость хотя бы не чинить гастарбайтерам препятствия с передвижением (восстановить авиасообщение с РФ и забыть о фантазиях министра Омеляна об отмене ж/д сообщения с Россией), уменьшать их расходы на транспорт и перечисление денег и т. п., — полагает Александр Охрименко.

«Сколько можно говорить о том, что если запретим транспортное сообщение с РФ, никто не вернет нам Крым и не прекратится война на Востоке Украины. Нужно, наоборот, ничего не запрещать, а развивать и ж/д, и другие пути сообщения, чтобы в Крыму была проукраинская агитация и пропаганда. Все эти запреты — глупость. Вон Грузия тоже раньше запрещала, и чем это все закончилось? Теперь, правда, все ограничения там отменены», — напоминает эксперт.

Но эта ситуация, похоже, вовсе не беспокоит киевскую власть — этому узкому кругу личностей достаточно и тех, кто остался под их контролем, — поясняет экономист Александр Дудчак.

«У них нет целей развивать государство, они согласны отрезать целые регионы, где население настроено категорически против тех, кто пришел к власти путём государственного переворота, чтобы иметь меньше проблем на выборах и не заниматься удовлетворением потребностей населения — как экономических, так и гуманитарных.

Кроме того, они как исполнители должны отрабатывать свои назначения на политические посты тем, кто был истинным организатором переворота. Украину превращают в аграрную страну, и это неминуемо вызывает безработицу из-за закрытия предприятий.

Этот процесс лишает перспектив и желания оставаться в стране у большой и активной части населения. Потому и снижается доля заработка, которую перечисляют домой гастарбайтеры. Люди уезжают семьями. Руководство страны не то, что не возражает против такого процесса, но и способствует утечке населения. Это вполне вписывается в концепцию нынешней власти», — резюмирует Дудчак.

Невозможность заработать на достойную жизнь на родине и заставляет жителей Украины уезжать на заработки (и даже на ПМЖ). Средняя зарплата на Украине составляет менее $330. Но и эту сумму может получать весьма ограниченное количество работающих — у большинства заработок гораздо меньше.

А, например, в Польше, так полюбившейся нашим заробитчанам, за месяц можно «поднять» более $1100. Почувствуйте, как говорится, разницу, которая и вынуждает миллионы украинцев ехать на заработки. Создается впечатление, что эта ситуация на руку киевской власти: меньше народу — меньше проблем.

В Польше нынче находятся примерно 2 млн украинцев — они учатся и работают (сезонно или постоянно), в Чехии обладателей паспортов Незалежной уже около полумиллиона. Однако экспансия в последние годы пошла и севернее — в Прибалтику. В Литве, Латвии и Эстонии ощутимо чувствуется нехватка кадров, уехавших на заработки или даже на ПМЖ в западные или северные страны.

Украинцы активно едут в Литву: и недалеко, миграционное законодательство либеральное, и весьма «дружественные» отношения официальных Киева и Вильнюса.

Бегущим с тонущего корабля украинцам в Литве рады — всё же братья-славяне лучше, чем небратья-арабы. Но в Европе граждане Незалежной мгновенно становятся русскими (ибо к украинцам в последнее время не очень хорошее отношение) и соглашаются на любую низкооплачиваемую и даже нелегальную работу, чем с удовольствием пользуются европейские работодатели, до сих пор жалеющие об отмене рабства.

К примеру, на очень многих польских и чешских грузовиках водители — украинцы. Чуть из кабин не выпрыгивают от радости, услышав в Германии или Франции русскую речь.

В Эстонии сейчас проживают около 25 000 бывших украинцев, в Латвии и Литве — более 50 000, и эти числа постоянно растут (а ведь это только официальные данные, без учета нелегалов).

В 2017 году литовский департамент миграции выдал гражданам Украины 6000 разрешений на временное проживание, а за 7 месяцев 2018 года — уже около 18 000 рабочих виз.

В 2019 году ожидают увеличения приезжих украинцев на 40-50%. Кстати, надо обратить внимание на такой нюанс. «Понаехавшие» могут оказать серьезное влияние на политическую, национальную, языковую и культурную ситуацию в этих прибалтийских странах — подобный наплыв не пройдёт бесследно.

Местные националисты опасаются, что славяне могут угрожать их языку, культуре, самой государственности и начнут новую русификацию — большинство приезжих, конечно, общаются с представителями власти и местными на русском языке.

Чего же жителям Украины не сидится дома и почему их тянет на «приключения»? Киевской власти, взявшей курс на деиндустриализацию, не нужны «Южмаш», «Антонов», «МоторСич», Николаевский судостроительный и другие советские гиганты.

Ведь рынками сбыта подавляющей части их продукции (или даже всей) была Россия. И несмотря на превращение страны по заказу Запада в «аграрную супердержаву», северный сосед продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером (несмотря на статус «оккупанта» и «агрессора»).

А как практически единогласно утверждают эксперты, для такой сельхозяйственной Украины необходимо не более 10-15 миллионов жителей. То есть подобная политика а-ля — «возьму билет и назло кондуктору пойду пешком» просто вынуждает наше молодое и среднее поколение искать применение своим силам и способностям за пределами страны, и поэтому поток гастарбайтеров будет только усиливаться. Чтобы остановить этот губительный процесс и начать исправлять ситуацию, необходимо срочно менять экономическую модель. Но это нынче осмеливается предлагать только реальная оппозиция, консолидирующаяся вокруг Виктора Медведчука и партии «За життя».

Сам лидер «Украинского выбора» в своё время назвал «гастарбайтер-экономику» неукраинским выбором. С политиком невозможно в этом отношении не соглашаться — ибо современная Украина, получившая в наследство от СССР мощнейшую промышленность, немыслима без высокотехнологичных предприятий. А для того, чтобы их сохранить (вместе с трудовыми коллективами), необходимы тесные партнерские связи вовсе не с навязанной соглашением об ассоциации Европой, а со странами Таможенного союза.

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