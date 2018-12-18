Экономику и рынки ждет высокая волатильность — Ведомости

Неопределенность порождена не только ужесточением денежной политики ведущими центробанками и возможным окончанием длительного периода роста крупнейших экономик, но и более масштабными и долгосрочными тенденциями

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В конце 2018 г. ситуация в мировой экономике и на рынках выглядит куда более неопределенной и опасной, чем в начале года. Прогнозы размыты, и почти любые сценарии на 2019 г. выглядят обоснованными – пусть даже диаметрально противоположные. Слова «неопределенность» и «волатильность» были, пожалуй, самыми популярными в выступлениях участников дискуссий на «Финансовом форуме России». Об этом пишут экономисты мировых банков и предупреждают центробанки.

Неопределенность порождена не только ужесточением денежной политики ведущими центробанками и возможным окончанием длительного периода роста крупнейших экономик, но и более масштабными и долгосрочными тенденциями: сменой экономического, социального, технологического уклада. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и вовсе сравнивал ее стратегию с ситуацией, когда человек входит в комнату, где неожиданно выключился свет: «Что вы сделаете на его месте? Замедлитесь и будете идти не так быстро, чтобы лучше ориентироваться в пространстве».

Возможно все



«Уровень неопределенности высок и в мировой экономике, и на финансовых рынках» – так кратко охарактеризовал положение, выступая на форуме, директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов. Инвесторы начинают сомневаться в перспективах экономического роста развивающихся стран, и свидетельства тому – падение их валют, тренд на снижение фондового индекса MSCI Emerging Markets и рост кредитных спредов. «Вы хотите купить активы развивающихся рынков? Я бы обходил их за версту, пока не будет урегулирована ситуация между США и Китаем», – цитирует Bloomberg Дэвида Ву, стратега Bank of America. Единственное, в чем он уверен: «В следующем году волатильность будет большой».

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева выделила три источника волатильности: нормализация денежно-кредитной политики ведущих центробанков; обострение торговых конфликтов, в первую очередь между США и Китаем; специфические проблемы стран – это «и санкции против России, и проблемы в отношениях США с соседними странами, миграционные вызовы». «По всем трем направлениям возможен эффект заражения, и мы видели, как проблемы, к примеру, в Турции приводили к волатильности на российских рынках», – напомнила Юдаева. А еще есть набор неизвестных, перечисляла Екатерина Трофимова, генеральный директор АКРА: насколько точно отражают риски цены на «перекупленные» финансовые инструменты в США; как повлияют на рынки Brexit, состояние бюджетов периферийных стран еврозоны и торговых балансов европейских стран, сильно зависящих от торговли с США и Китаем; каким будет эффект от инициатив Китая по стимулированию кредитования частного сектора.

Рост мировой экономики тормозит из-за избытка долга, отметили Николай Кащеев, начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка, и Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – управление активами»: до кризиса 2008 г. совокупный долг в мире (домохозяйств, правительств, компаний) составлял 199% ВВП, с тех пор он вырос до 244,5%. Долговой кризис гарантирован в глобальном масштабе, ожидает Лосев.

В ближайшие год-два высок риск рецессии в США и в мире, сказал Кащеев, хотя Дональд Трамп [президент США] еще может сдерживать ее приближение, подпитывая экономику бюджетными вливаниями. Диапазон сценариев широк – от крайне негативного до позитивного, пишут в обзоре экономисты банка ING: «Глядя в 2019 г., мы надеемся на лучшее и готовимся к худшему. Наш базовый сценарий говорит о замедлении экономического роста. Но поскольку многое зависит сегодня от политического позерства, мы вынуждены признать, что возможно всё».

Например, в США возможны как «долговой судный день», так и «продолжение бума», описывают развилки экономисты ING. Бюджетный дефицит и долг США растут (последний составит 78% ВВП в конце 2018 г. – это максимум после окончания Второй мировой войны), растут и процентные ставки. В ближайшие пять лет истечет срок погашения примерно 70% федеральных долговых обязательств, и рефинансировать их придется по повышенным ставкам. Минфин США планирует выпустить в 2018 г. казначейских бумаг на сумму почти втрое большую, чем в 2017 г., – $1,27 трлн против $454 млрд. Между тем крупнейшим их держателем (около 20%) является Китай, напоминают в ING. И хотя Пекин вряд ли их продаст, но в случае обострения отношений с Вашингтоном он может перестать участвовать в аукционах по размещению казначейских бумаг. Это может привести к срыву аукционов и росту доходностей казначейских облигаций, что окажет серьезное влияние на рынок акций и затем на экономику США, отмечают в ING.

В оптимистичном же варианте ING ждет роста зарплат в США, что увеличит потребительский спрос, и роста госрасходов на инфраструктуру. Это поддержит фондовые рынки, ФРС сможет дольше повышать ставки, темпы роста ВВП превысят ожидания. К этим позитивным трендам может добавиться договоренность с Китаем о прекращении торговой войны и с Евросоюзом – об унификации регулирования и снижении торговых барьеров. Но этому оптимистичному варианту ING тут же противопоставляет пессимистичный: Китай к 1 марта не сможет договориться с США, и те повысят пошлины с 10 до 25% на товары стоимостью $200 млрд и обложат ими весь оставшийся китайский импорт; в Вашингтоне сочтут поставки автомобилей из ЕС угрозой национальной безопасности, и откроется новый фронт торговой войны.

В еврозоне же может обостриться противостояние между сторонниками центристских партий и популистами, особенно если те победят в ряде стран на выборах. Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона уже сильно упал, канцлер Германии Ангела Меркель отходит от управления, а правительство Италии не хочет уступать Еврокомиссии и снижать дефицит бюджета. «Новая волна неопределенности может охватить всю еврозону», – предостерегают экономисты ING, в противовес рисуя картину со спокойным Brexit, компромиссами между Римом и Брюсселем, Брюсселем и Вашингтоном, увеличением инвестиций и зарплат, ростом ВВП выше 2% и осенью 2019 г. – повышением ставок Европейским центробанком.

В мире основные риски связаны с долгосрочными процессами и кризисами, причем прежде всего в области политики и информации, считает Лосев. Социал-демократы, правившие в Европе с 1970-х гг., уходят, на их место приходят популисты, которые набирают силу не только в Старом Свете. По мнению Лосева, дестабилизация ситуации в Европе – главный внешний «черный лебедь» для российской экономики, так как Евросоюз – крупнейший торговый партнер России.

«Черные лебеди» России



«Многие рыночную волатильность воспринимают как зло, но в действительности от нее есть и польза. Принимая на себя основной удар, рынки смягчают удар по экономике. Волатильность – нормальное состояние для рынков, они должны с ней справляться», – говорила Юдаева на форуме. У России, по ее мнению, есть все шансы справиться: «У нас большой профицит текущего счета, не очень большой долг, а приток капитала не столь велик, как в другие страны». А от торговых конфликтов российскую экономику защищает ее недостаток – она достаточно слабо встроена в глобальные производственные цепочки. Что касается санкций, то они непредсказуемы, но у Центробанка есть инструменты, которые помогут сглаживать их последствия, чтобы, «с одной стороны, дать экономике адаптироваться, найти новое равновесие, а с другой – не поставить под угрозу финансовую стабильность», пояснила Юдаева. Центробанк может предоставлять ликвидность через рублевое и валютное рефинансирование, принимать и другие меры, такие как его решение не покупать валюту на открытом рынке, добавил Морозов.

Российская экономика страдает скорее не от внешних, а от внутренних долгосрочных проблем, отметил Кащеев. Загрузка производственных мощностей достигала пика в 2008 г. (перед мировым финансовым кризисом), в 2012–2013 гг. (перед кризисом, связанным с обвалом цен на нефть) и в 2017 г., и всякий раз темпы роста ВВП оказывались все ниже и ниже. А поскольку сейчас мощности максимально загружены, а безработица низкая, то остается лишь одна возможность ускорить рост экономики – значительное повышение производительности труда, уверен он. То есть путем решения долгосрочных задач.

У России есть и собственный политический «черный лебедь» – возможное падение доверия к власти, недовольство которой пока еще зреет, предупредил Лосев. Прошедшие осенью выборы в регионах продемонстрировали, как пенсионная реформа сказалась на отношении к власти, говорилось в рейтинге социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета гражданских инициатив. Что будет с доверием к власти, когда цикл роста мировой экономики, который уже находится в поздней стадии, завершится и новый кризис ударит по России, поставил вопрос Лосев.

Еще один уникальный «черный лебедь» России – выборы на Украине в 2019 г. В американском законе о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA) Украина упомянута 80 раз, отметил Лосев, и если будут какие-то провокации со стороны России, то конгресс с удовольствием воспользуется этим законом. Столкновение российских и украинских кораблей в Керченском проливе, произошедшее после форума, уже привело к призывам ввести новые санкции и спровоцировало отмену двусторонней встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина во время саммита «двадцатки» 30 ноября – 1 декабря.

Смена парадигмы



Мир переживает переходный период, меняется экономический уклад, и это отражается на всех сферах – политической, социальной, технологической, заявил на форуме Кащеев. Торговые войны, начавшиеся через десятилетие после Великой рецессии, он сравнил со Второй мировой войной, разразившейся через 10 лет после начала Великой депрессии.

Мировая экономика развивается циклами по 30–35 лет, напомнил Кащеев. С начала ХХ в. действовал золотой стандарт и свободное отношение к финансовым рынкам, переживавшим бурный рост. Эта система изжила себя к концу 1920-х гг. Выйти из длительного экономического и политического кризиса мир смог только после Второй мировой войны. Сформированная в 1944 г. Бреттон-Вудская валютная система, в которой доллар был привязан к золоту, а другие валюты – к курсу доллара, существовала до начала 1970-х гг. и тоже закончилась кризисом – стагфляцией и переходом к плавающим курсам и фиатным валютам. Кредитование стало одним из главных двигателей экономического роста, и снова бурно рос финансовый сектор. Эта система изжила себя к кризису 2008 г.

Сейчас на смену ей рождается новый мир, который сталкивается с жестким сопротивлением старого, считает Кащеев. Нужно найти ресурсы, технологии, на которых будет основана новая экономика, добавил Морозов.

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин видит такие ресурсы в развитии цифровой экономики. Создание сервисных платформ – вот что будет двигать экономику вперед, государство не может это регулировать и это вызов для него, считает он. Появляются смарт-контракты, децентрализованные объединения работников, которые не привязаны к конкретной компании или стране, криптовалюты, перечислил Припачкин. Развитие частных денег может привести к глубокой трансформации мировой экономики, уверен он: «Представим себе, что Alibaba или Google выпустили частные токены, обеспеченные продающимися на их платформах товарами и услугами. Что будут делать центробанки?»

Меняющийся мир меняет и подходы к инвестированию, пишут аналитики Credit Suisse. Они сформулировали пять супертрендов, которые, по их мнению, в долгосрочной перспективе способны принести повышенную отдачу от вложений в акции. Например, в технологическом супертренде это инвестиции в таких областях, как искусственный разум, виртуальная реальность и здравоохранение. Другой супертренд – «ценности миллениалов» – связан с желанием представителей этого поколения вносить вклад в устойчивое развитие. Поэтому серьезную роль начинают играть так называемые социально ответственные инвестиции – в акции компаний, следующих важным для миллениалов правилам корпоративного управления, социальным и экологическим нормам.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики







Axel Heimken / DPA / ТАСС

Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес

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Andy Wong / AP

Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение — в негативных)

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Андрей Гордеев / Ведомости

1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15): средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках

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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index

Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков

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Денис Гришкин / Ведомости

1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае): средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну

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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU

Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики

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Bullit Marquez / AP

3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов

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Bullit Marquez / AP

Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям

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Максим Стулов / Ведомости

3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.

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Максим Стулов / Ведомости

Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах

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Максим Стулов / Ведомости

3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени

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Максим Стулов / Ведомости

Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре

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Andy Wong / AP

6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис

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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU

Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае

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CNA VIA KNS / AFP

6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте

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Ahn Young-joon / AP

Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными

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Lefteris Pitarakis / AP

6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара

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Dusan Vranic / AP

В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике

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Hasan Jamali / AP

9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9): средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти

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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU

Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе

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Michael Probst / AP

10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5): очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок

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Peter Dejong / AP

Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию

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