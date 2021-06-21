Экономике Великобритании повысили рейтинги до уровня «стабильный» — Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, пишет Интерфакс-Украина.

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Долгосрочные РДЭ были подтверждены на уровне «АА-», краткосрочные — на уровне «F1+», потолок странового рейтинга — «ААА».

Основные маркеры рейтинга

Кроме того, Fitch изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз для долгосрочного РДЭ в иностранной валюте Банка Англии, подтвердив его на уровне «АА-».

Изменения макроэкономических показателей, ситуация на рынке труда и состояние бюджетного плана с начала 2021 года указывают на то, что экономика Великобритании более устойчива к негативному влиянию пандемии covid-19, чем ожидали ранее аналитики Fitch.

Аналитики Fitch прогнозируют рост реального ВВП страны по итогам текущего года на 6,6% против прежней оценки в 5%.

В 2022 году ожидается подъем на 5%.

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В текущем году прогнозируется падение безработицы до 5,4% по сравнению с 7,3% в 2020 году.

Как ожидается, объем госдолга будет постепенно повышаться и достигнет пиковых 110% ВВП к концу 2024 года. Это на 10 процентных пунктов ниже показателя, который эксперты агентства прогнозировали в январе.

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