Экономике Украины предрекают коллапс, нужен срочный рывок: эксперты говорят о худшем

Если Украина в ближайшее время не совершит значительный скачок в экономическом плане, это поставит под угрозу всю страну

Об этом рассказал экономист, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины Олег Устенко.

Он отметил, что даже небольшие вложения помогут повысить эффективность экономики, если их грамотно использовать.

«Неэффективность нашей экономики настолько высока, настолько неправильно используются управленческие системы (я имею в виду государственные управленческие системы), настолько нам не надо придумывать что-то совершенно новое… чтобы обеспечить дополнительный экономический рост. А здесь достаточно незначительных вложений средств для того, чтобы получать ощутимый экономический эффект. В этом плане нам, как раз, вроде бы и не плохо», — считает эксперт.

Он отмечает, что если не добиться роста, ситуация может стать плачевной, ведь украину покинет все молодое население.

«На мой взгляд, однозначно то, что если не поменять модель роста, если не обеспечить рывок, который должна сделать украинская экономика, в конце концов мы останемся с массой проблем, без населения или с очень старым населением, потому что более прогрессивная часть уедет, система-то открытая, население будет мигрировать достаточно активно», — пояснил Устенко.

По его словам, теперь вопрос выживания страны как таковой стал в том числе и вопросом обеспечения ее реального экономического рывка.

«Если Украина не станет восточноевропейским «тигром», который способен «прыгнуть» со скоростью десять процентов и «прыгать» по этих десять процентов каждый год на протяжении ближайшего десятилетия как минимум, можно будет вообще забыть о возможностях развития страны как таковой», подытожил он.

Напомним, заробитчанам выставили счет за беды украинцев: подорожание, низкие пенсии и зарплаты.

Как писала Politeka, экономический коллапс в РФ может больно ударить по Украине.

Также Politeka писала о курсе валют на 13 августа: доллар движется к новому уровню.

Источник: Новое время

Источник