Экономика

Олег Бахматюк, владелец крупнейшей в Украине агрокомпании UkrLandFarming, рассказал, какая модель рынка земли нужна украинским аграриям и что должно сделать государство, чтобы помочь развытию аграрного сектора экономики Украины.

Рынок земли — не самоцель. Стране нужна эффективно работающая экономическая модель для разных кластеров агробизнеса, и соответственно – разная политика государства для поддержки производителей агропродукции в этих кластерах. Об этом заявил в интервью Олег Бахматюк, основатель крупнейшей в Украине и Европе агрокомпании UkrLandFarming, которая управляет наибольшим в Украине банком земель.

«Я бы разделил рынок земли на три примерно одинаковых кластера. Первый — это по сути небольшие участки до 5 га земли. Государство уже начало давать определенные дотации этим людям на содержание одной коровы, но надо продумать и другие механизмы, прежде всего связанные с кооперацией. Второй кластер — средний землевладелец, который должен насытить внутренний рынок своей продукцией. И львиная доля дотаций государства должна идти именно сюда. Кроме того — именно эта часть хозяйств страдает от рейдерства. Что-то уже сделано, но это ненормально, когда фермеры объединяются в военизированные отряды против рейдеров. И третий кластер — это крупный производитель, который должен работать прежде всего на экспорт», — заявил Олег Бахматюк.

По мнению Бахматюка, руководителя крупнейшего в Украине агрохолдинга, крупному производителю нужны не дотации от государства, а помощь с инфраструктурой (дороги, подъездные пути к портам и т.д.) и государственный лоббизм отечественного агробизнеса на внешних рынках: «Американский посол в одной стране мира не стесняется говорить, что «Я — это Coca-Cola», а японский посол нигде не стесняется говорить, что «Я — это Toyota или Mazda». И только украинский посол боится даже заикнуться о том, что он поддерживает какую-то украинскую компанию».

Напомним, что компания Бахматюка Ukrlandfarming — лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющий более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют самым большим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га, а компания «Авангард», входящая в агрохолдинг, является вторым в мире и первым в Украине производителем куриных яиц.





Источник