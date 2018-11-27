Экономика в вышиванке. Последствия введения военного положения для Украины — Украина.ру

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положение не по всей территории Украины, а только в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской. Речь идет об областях, расположенных вдоль российской, молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В соответствии с указом президента, военное положение вводится с 9 часов 28 ноября. Оно продлится не 60 дней, как предлагалось ранее, а 30 дней, то есть до 27 декабря.Украина на краю. Однако страна не погибнет и Майдана не будет, считает Царев

Украинская власть, принимая важные решения, традиционно не задумывается над экономическими последствиями для страны. Так было и с отказом от закупок газа по прямому контракту с «Газпромом», вследствие чего Украина закупает тот же российский газ, но переплачивая европейским посредникам. Так было и с экономической блокадой неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, что привело к дефициту энергетического угля и необходимости импортировать его из России, ЮАР, Польши и даже США, но уже по гораздо более высоким ценам. Принимая политическое решение о введении военного положения, на Украине никто из власть предержащих даже не заикнулся о его экономических последствиях. Украинские граждане в ура-патриотическом порыве рукоплещут «долгожданному и давно назревшему» введению военного положения в стране, не подозревая, что подобные политические игры тяжким бременем лягут именно на их плечи.

Рост цен

Председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко уверен, что в ближайшие дни после введения военного положения необходимо предотвратить панику среди населения, которое, как и во времена Майдана, может за 2-3 дня сделать месячный объем закупок.

«Это приведет к временно пустым полкам магазинов и дальнейшему повышению стоимости социальных продуктов длительного хранения. Гривна уже прогнозируемо пошла вниз, значительное ослабление гривны может резко спровоцировать существенную потребительскую инфляцию. И колебания гривны в декабре будут влиять на стоимость товаров и услуг уже в январе 2019 года. При правильной организации можно избежать ухудшения социально-экономических условий в следующем году. Но в любом случае это приведет к дальнейшему увеличению потока трудовых мигрантов в страны ЕС и решению перевезти свои семьи в страны трудоустройства», — написал на своей странице в соцсети Алексей Дорошенко.

Энергетическая бедность

Эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук обращает внимание, что лишь появление информации о военном положении привело к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении ГТС Украины после 2019 года.

«Если военное положение будет введено хоть на 30, хоть на 60 дней — это значит, по предварительной информации, восстановление активной фазы отбора партнера передвинется на лето-осень 2019 года. Это означает провал подготовки к новому транзитному договору. И Украину «подвесят» как европейские партнеры, так и Россия. И если раньше вероятность транзитного кризиса составляла 1/3 (30%), то сейчас она выросла до почти 80% (3/4). При этом следует помнить, что переговоры с ЕС о ГТС шли очень медленно, после того как «Нафтогаз» сорвал процесс разделения (анбандлинга) компании. Поэтому в сентябре—октябре 2019-го Украину начнут прессовать с обеих сторон с призывами — не дай замерзнуть европейцам! И «прикрути» Коболева и «Нафтогаза» здесь уже не сработает», — написал Юрий Корольчук на своей странице в соцсети.Военное положение на Украине. Справка

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По мнению эксперта, введение военного положения неминуемо приведет к прекращению поставок угля из России и, в конечном счете, к дефициту электроэнергии.

«Запасов на складах ТЭС сегодня — терпимый минимум. Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершился кризис вокруг Луганской ТЭС, которая переходила на время с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал в поставках из угля приведет к веерным отключениям. В энергосистеме и так сейчас стабильный дефицит на уровне 1,5 ГВт — столько потребляют три хорошие области Украины. Ядерное топливо на 80% идет из России. Половина из того, что Westinghouse продает Украине (тепловыделяющие сборки), — идет на склад, его использовать в качестве резерва не получится. Военное положение поставит ребром вопрос стабильной работы АЭС. К этому времени АЭС минимально, а практически никак не были участниками конфликта Украины и России», — констатирует аналитик.

Аналитик напоминает, что Украина на 80% зависима от импортного бензина, дизтоплива и автогаза (пропан-бутана). От российского топлива или идущего из Беларуси и производимого из российской нефти — это 60%: «Армейская техника на каком дизеле марширует? Риторический вопрос».

По мнению Корольчука, все перечисленное лишь вершина энергетического айсберга, подводная его часть гораздо больше и для слабого, неподготовленного патриотического организма может нанести много вреда. Эксперт уверен, что все «неофиты украинской нации, патриоты и те, кто неожиданно вспомнил украинский язык, неистово слушает украинские песни, танцует украинские пляски и начал активно носить вышиванки и вытирать слезы вышитым платком, энергетике не помогут, поскольку энергетика не имеет ничего общего с временным политическим приспособленчеством».

Финансы поют романсы

Как отмечают финансовые аналитики, уже можно подвести первые итоги «керченской проблемы». Еврооблигации Украины летят вниз — их доходности растут. Доходность украинских евробондов уже превысила 10% (падение цен облигаций на 3% и больше). Это обнуляет возможности Украины взять деньги на западном инвестиционном рынке. Пошла вниз и гривна. За день на черном рынке доллар также поднялся на 3% до 28,6 грн за доллар.

«Инвесторы по-прежнему ожидают, что Украина получит деньги от МВФ (все выдвинутые Фондом краткосрочные условия были выполнены). Тем более что для Украины МВФ сейчас остался важнейшим источником для получения денег на Западе (кредит МВФ разморозит кредиты от ЕС и других западных партнеров). В России падают и рубль, и акции, и облигации. Но негативная реакция мягче, чем в Украине. Скорее всего, иностранных инвесторов беспокоит угроза политического кризиса в Украине из-за переноса президентских и парламентских выборов», — написал на своей странице в соцсети финансовый аналитик Эрик Найман.Гражданские жертвы военного положения на Украине

И действительно, как сообщили в пресс-службе киевского офиса МВФ, юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения нет.

В МВФ отметили, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

На нужды фронта за счет зарплат, пенсий и социалки

Как отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны.

«Абсолютно логично — «что толку говорить о необходимости покупки нового дивана в дом, который уже начал гореть. Есть дела более приоритетные — гасить пожар! Логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета. Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна — «всё для нужд фронта». Родина в опасности. Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год — в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет «ночного бдения», который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе, становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство Гройсмана, который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ, и может стать военным бюджетом», — написал Олег Устенко на своей странице в соцсети.МЭРТ: Экономическая деятельность Украины пока не ограничивается

По его мнению, если находиться в логике «всё для фронта», то естественно ожидать сокращения всех программ, направленных на не оборонные цели — медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат и т.д.

Устенко напоминает, что на будущий год приходится пик выплат по внешним долгам Украины, и без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране вероятнее всего будет нарушена.

«Логично ожидать, что новый оборонный бюджет с высокой долей вероятности не удовлетворит международные финансовые институции. Без закачки валюты по статье «международные кредиты» финансовая стабильность рискует быть нарушена. Украина должна будет пойти на заморозку выплат по всем имеющимся внешним обязательствам. Страна столкнётся с форс-мажором — военными действиями… Плановый и выстраданный дефицит бюджета в 2% ВВП в условиях военного положения либо придётся вообще убрать, либо фондировать за счет внутренних заимствований. Внутренние заимствования вряд ли сработают. Попробовать можно, но эффект будет близок к нулю. Поэтому придётся сокращать невоенные расходы», — констатирует экономист.

Он подчеркивает, что инвесторы не приходят в случаях введения военного положения, поскольку страх становится их основным поведенческим определителем.

«Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд долларов (что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций не будет. Давление на миграционные потоки еще больше возрастет, что поставит в еще более сложную ситуацию пенсионный фонд и бюджет в целом. Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. После окончания военного положения потребуются огромные ресурсы для рекалибровки на мирную жизнь», — полагает экономист.

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