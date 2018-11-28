Экономика в Украине развивается неплохо, но инвестировать в страну не спешат — 112.ua

Как в Германии оценивают перспективы украинской экономики

Фото из открытых источников

Оригинал на странице Handelsblatt

«Добро пожаловать в Украину», — раздраженно произносит пресс-секретарь украинского газового концерна «Нафтогаз», когда в пиццерии «Ветерано» (Veterano) опять отключается электричество, а значит, своего капучино она не получит. «Ветерано» — так называется ресторан, декорированный огромными, висящими на стенах «калашниковыми» и столами, наполненными пустыми гильзами от автоматных патронов. Но не милитаристский интерьер главная особенность заведения, а его владелец и персонал.

Всего в двух шагах от теперь уже ставшей знаменитой на весь мир Площади Независимости в центре Киева, где пять лет назад сотни тысяч украинцев подняли восстание против коррумпированного пророссийского президента Виктора Януковича, бывший повар Леонид Остальцев открыл пиццерию. Это было в 2015 году, после его возвращения с войны на Донбассе, на которую он пошел добровольцем.

Свое дело он начал с пятьюдесятью долларами в кармане после двадцати двух безрезультатных разговоров со знакомыми, которых просил одолжить ему денег. Но в ходе двадцать третьего разговора ему повезло. Половина сотрудников 31-летнего Леонида — также бойцы-добровольцы из того времени. «Я хотел помочь им после войны вернуться к нормальной жизни», — говорит этот бородач с крупными татуировками на обеих руках.

Он дает им не только работу, но и перспективу завести собственное дело, открыв пиццерию «Ветерано», кафе «Ветерано Кофе» или охранное предприятие «Ветерано» на условиях франчайзинга. И такие предприятия уже есть в нескольких украинских городах. Раны, нанесенные этой войной, еще не зажили. Живы и горестные воспоминания об украинском Евромайдане, за событиями на котором зимой 2013/2014 годов в течение нескольких месяцев весь мир следил, затаив дыхание.

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А потом произошла российская аннексия украинского полуострова Крым и разгорелась война на востоке страны, которую фактически ведет российская армия, командуя пророссийскими сепаратистами в Донецке и Луганске. С тех пор в ходе конфликта погибли 10 тысяч человек. А теперь, когда украинский президент Петр Порошенко после военной агрессии российских военных у восточного побережья Крыма объявил о введении военного положения, возможна дальнейшая эскалация конфликта.

«Мы не просто проводим реформы, мы строим новое государство»

Нескончаемые конфликты нанесли экономике Украины огромный ущерб. Как сегодня вспоминает премьер-министр Владимир Гройсман, в 2013 году Украина была «почти банкротом». Потом, по его словам, откололась пятая часть экономики. Гройсман в четверг будет говорить с канцлером Ангелой Меркель на экономической конференции по Украине в Берлине. Там он вновь повторит свой тезис, который звучит так: «Мы не просто проводим реформы, мы строим новое государство».

Не только сорокалетний глава украинского правительства знает, насколько сложно проводить реформы в совершенно разных областях в одном из самых коррумпированных и бедных государств Европы. Но в последнее время появились и позитивные новости, во всяком случае, в области экономики. «Рост экономики вернулся к уровню в 2,5-3,5%», — говорит Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Александр Маркус, председатель правления Немецко-украинской торговой палаты в Киеве, также видит обнадеживающие сигналы. По его мнению, экономика развивается совсем неплохо. «Но все напряженно и с опаской ждут исхода выборов в следующем году, и поэтому многие ведут себя весьма сдержанно в отношении инвестиций».

Однако, добавляет эксперт российского происхождения, при таких темпах развития Украине понадобятся «пять лет, чтобы выйти на уровень 2013 года». По его мнению, восстановление экономики происходит медленно, негативные настроения у населения усиливаются. Действительно, картина довольно противоречивая.

«Мы воспользовались шансом, который дал нам чемпионат мира по футболу 2012 года, и сегодня во Львов приезжает больше туристов, они привозят деньги», — говорит водитель — партнер компании Uber Алексей. На подержанном «Опеле» он предлагает свои услуги таксиста в столице Западной Украины, ранее этот город назывался Лемберг. А за чертой этого города немецкая компания Leoni, специализирующаяся на производстве проводки, в том числе для автомобилей, на больших рекламных плакатах объявляет, что ищет рабочую силу для своих предприятий на западе страны.

«В Украине уже сейчас работают более 2 тыс. немецких компаний с 60 тыс. сотрудников, преимущественно в аграрном секторе и в области IT», — сообщает Эрик Швайцер, президент немецкой промышленно-торговой палаты.

Торговый оборот между Украиной и Германией поднялся до уровня 6,6 млрд евро. Но: «Для того, чтобы использовать имеющийся потенциал германо-украинских экономических связей, украинскому правительству необходимо быстро и энергично осуществлять запланированные реформы», — говорит Швайцер. Тот, кто едет из киевского аэропорта в город, видит не только большие автосалоны «Порше» и БМВ, но и вращающийся крест компании «Байер» с рекламой фирмы БАСФ.

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Бум наблюдается не только в сельском хозяйстве, как в старые времена, когда Украина слыла «житницей Европы». В лице «Икеи» и «Декатлона» в страну приходят и большие торговые сети, в Украине бурно развивается немецкая компания Metro.

Оптимизм внушает и тот факт, что в последнее время в Украине появляется все больше предприятий мелкого и среднего бизнеса, говорит Александр Маркус: «Украина попала в поле зрения зарубежных инвесторов, немецкие фирмы переводят сюда производство в первую очередь из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии». Их привлекают самые низкие расходы на рабочую силу в Европе.

Но скепсис остается, и не только из-за продолжающегося конфликта с Россией, но и из-за слабости институтов правового государства. И прежде всего из-за предстоящих президентских и парламентских выборов, которые состоятся в марте и затем осенью. Главный претендент на высшую государственную должность — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которую за ее сомнительную сделку с российским «Газпромом» называют «газовой принцессой».

Своими популистскими обещаниями, например, о сокращении наполовину цен на газ, повышенных под давлением Международного валютного фонда (МВФ), она рискует потерять не только 17 млрд долл., обещанных МВФ Украине в качестве помощи. Победа Тимошенко на выборах будет означать также ревизию только что начатых экономических реформ.

Многие украинцы внутренне расколоты

Но эти реформы, по мнению Роберта Кирхнера, просто необходимы. Кирхнер — эксперт консалтинговой компании «Берлин экономикс», консультирующей федеральное правительство по украинским вопросам. И хотя Киев в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) передвинулся с 152-го на 71-е место, Кирхнер предупреждает: инвестиции в пересчете на доллары сокращаются из-за падения курса гривны, произошедшего в последние годы.

На многих гражданах Украины восстановление экономики не отразится: миллионы украинцев работают за границей, преимущественно в Польше. Этой стране, стоящей в рейтинге самых бедных стран Европы на третьем месте, грозит нехватка квалифицированной рабочей силы.

Андреас Лир, президент Немецко-украинской внешнеторговой палаты и глава представительства БАСФ в Украине, призывает немецкие компании обратить внимание на конкурентов, которые в массовом порядке переводят в Украину производства из Китая, Польши и Турции, и также инвестировать в Украину. «Тот, кто сегодня останется в стороне и упустит явные шансы в этой стране, позднее дорого заплатит за свою сегодняшнюю нерешительность», — убежден менеджер.

По словам Лира, он «наблюдает сегодня лучшую Украину за все 27 лет независимости страны». Но многие украинцы внутренне расколоты. «Без протестов на Майдане пять лет назад никаких реформ не было бы», — говорит правозащитница Светлана Валко, документирующая военные преступления в Крыму и на Донбассе.

По ее словам, предстоит сделать еще очень многое, олигархические структуры борются за свою власть. Но верно и следующее: «Мы активное общество, которое будет продолжать борьбу. И в конце концов оно изменит страну, несмотря на сопротивление политиков».

Матиас Брюггманн

Перевод ИноСМИ

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