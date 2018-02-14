Экономика Украины значительно замедлила рост под конец 2017 года

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 составил 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Это меньше, чем 2,1% роста в третьем квартале-2017 к аналогичному показателю предыдущего года.

Об этом свидетельствует оценка Государственной службы статистики (Госстат).

В сравнении с предыдущим (третьим) кварталом-2017 экономика Украины выросла на 0,4% (с учетом сезонного фактора), тогда как кварталом ранее этот показатель составил 0,2%.

При этом, Госстат пока не дал оценки росту ВВП страны за прошлый год в целом.

Отметим, что в 2017 году поквартальный рост ВВП постепенно замедлялось — с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором и 2,1% — в третьем.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) оценил рост реального ВВП Украины в 2017 году в 2,1%.

Напомним, что в 2016 году украинская экономика выросла на 2,3% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% — в 2014 году.

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