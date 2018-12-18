Экономика Украины замедлит рост: НБУ назвал причины — Обозреватель

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%.

Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины, говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

Дополнительными факторами риска регулятор называет вероятное ухудшение условий торговли и вхождение страны в избирательный период. Кроме того, трудности для экономики создает блокирование транспортных потоков через порты Азовского моря вследствие эскалации российской агрессии.

Главным двигателем роста экономики остается частное потребление домохозяйств, поддерживаемое увеличением реальной заработной платы и объемов переводов из-за рубежа.

В НБУ подчеркивают, что не ожидают ухудшения макроэкономических условий работы банков. Повышение доходов населения и в дальнейшем будет определять прирост ВВП, а также будет способствовать росту сбережений и спроса на банковские кредиты.

«Договоренность о новой программе сотрудничества с МВФ устранила значительные системные риски для экономики и финансового сектора. Последовательное соблюдение программы будет гарантировать Украине достаточный объем финансовых ресурсов для выполнения своих внешних обязательств. В таком случае валютный рынок будет стабильным, а инфляция в дальнейшем замедлится», – говорится в отчете.

Регулятор ожидает, что доходы домохозяйств и фирм продолжат увеличиваться, гривневые средства населения будут расти темпами более 15% г/г, бизнеса – 10% г/г. Корпоративное кредитование будет сосредоточено в сегменте качественных заемщиков – займы таким компаниям вырастут более чем на 15%. Розничное кредитование лишь незначительно снизит темп, который еще долго будет оставаться высоким из-за низкой базы сравнения.

НБУ

Напомним, что 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.





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