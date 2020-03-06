Экономика Украины замедлилась на 0,5% в январе — МЭРТ — Минфин

В январе 2020 года валовой внутренний продукт Украины, по оценкам МЭРТ, снизился на 0,5%. Об этом говорится в обзоре экономической активности за январь 2020 года.

Причины спада в экономике

«С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

Как результат, в январе 2020 года уменьшение ЗЕВ составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценили на уровне 0,5%», — говорится в отчете Минэкономики.

Читайте также: Экономика сейчас далеко от состояния «ухандоханой» — НБУ

Проблемы в экономике были одной из формальных оснований для увольнения предыдущего правительства Алексей Гончарука. В частности, правительство Гончарука критиковали за стремительное падение промышленности в конце 2019-начале 2020 года.

Читайте также: Украинская экономика растет быстрее, чем во всем мире — Гончарук

Что может сдерживать рост ВВП в дальнейшем

В 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов, говорится в отчете.

Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в первом квартале года.

Читайте также: Украинцы станут богаче на 60%, когда экономика догонит польскую. На это нужно 20 лет — МВФ

Напомним

Отметим, что украинская промышленность в конце 2019 — начале 2020 года переживает спад, который в январе достиг 5,1% в годовом измерении.

По данным Госстата, по итогам 4 квартала 2019 года украинская экономика

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом — 2,5%, втором — 4,6%, в третьем — 4,1%.

МЭРТ предыдущего состава заявляло, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

Читайте также: Оптимистичный прогноз. МВФ считает, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% через коронавирус

Согласно второму, оптимистическому прогнозу, рост ВВП составит 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес-климат.

В конце февраля МЭРТ обновил свой макропрогноз и подал его на рассмотрение Министерства финансов.

Национальный банк ожидает инфляцию около 5% и экономический рост на уровне 3,5-4% в 2020-2022 гг.

Источник