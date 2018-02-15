Экономика Украины за год выросла на 2,2%

12:45, 15 февраля 2018



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Положительными факторами для экономики стали высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС.

Иллюстрация REUTERS

Валовый внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на оперативную оценку Государственной службы статистики.

«По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года – замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.

Международный валютный фонд 10 октября прошлого года сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%.

До этого, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.

В Кабинете министров Украины прогнозировали рост экономики в 2017 году на более чем 2%.

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