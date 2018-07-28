Экономика Украины выживает за счет кредитов – эксперт

На протяжении последних трех лет Украина заканчивает год с профицитом платежного баланса.

Согласно пересмотренным Национальным банком Украины в июле макроэкономическим прогнозам на 2018 год, платежный баланс будет сведен с профицитом в $ 2 млрд (предыдущий прогноз — $ 2,6 млрд).

В 2019 году НБУ прогнозирует дефицит на уровне $ 0,3 млрд, в 2020 году — дефицит $ 0,1 млрд.

Нацбанк ожидает, что профицит платежного баланса в 2018 году будет достигнут благодаря траншу МВФ и кредитам ЕС и Всемирного банка на общую сумму $ 2 млрд

До настоящего момента МВФ не принял окончательного решения о выделении транша.

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