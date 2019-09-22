Экономика Украины выросла на 4,6% — Take-profit.org

Реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении — по сравнению со вторым кварталом 2018 года – вырос на 4,6%.

По данным Госстата, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора, рост реального ВВП составил 1,6%, что также соответствует ранее обнародованной оценке.

Также сообщается, что показатель номинального ВВП за второй квартал составил 927,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 22,047 тыс. грн.

Госстат улучшил показатель роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года до 2,5% в годовом выражении с 2,2% по оперативным оценкам.

Рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Госбюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

МВФ и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%. Новое правительство обещает рост экономики на 40% в ближайшие пять лет.

minfin.com.ua

Источник: Take-Profit

Источник