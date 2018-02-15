Экономика Украины выросла на 2,2% в 2017 году

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 года составил 2,2% против 2,3% за 2016 год.

Такие данные сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) со ссылкой на оперативную оценку Государственной службы статистики (Госстат).

«Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС», — добавили в МЭРТ.

Отметим, ранее Госстат сообщил, что в 2017 году поквартальный рост ВВП постепенно замедлялся — с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором и 2,1% — в третьем, и 1,8% в последнем, четвертом квартале.

По оперативной оценке Госстата ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС. pic.twitter.com/8AlyAK1yNl



— Минэкономразвития (@mineconomdev) 15 февраля 2018 г.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) оценил рост реального ВВП Украины в 2017 году в 2,1%.

Напомним, что в 2016 году украинская экономика выросла на 2,3% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% — в 2014 году.

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