Экономика Украины восстанавливается после кризиса – Денис Шмыгаль — новости Украины,

В Украине впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли на 2,5%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства.

Также по его словам, активный рост идет по важным секторам промышленности.

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«Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроения – на 10%», — отметил премьер.

Кроме того, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составил 462 млрд грн. Это на 76% больше, чем в прошлом году, сказал глава правительства. «Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат», — отметил Шмыгаль.

По данным Госстата, падение ВВП в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,2%. Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

22 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 8% в ответ на ускорение инфляции.

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Наталия Софиенко

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