Экономика Украины: в ту ли сторону мы растем?

Виктор Скаршевский, «Facebook»

15.08.2018 13:08

Если в украинской экономике все так хорошо, так почему тогда правительство так радуется предстоящей сентябрьской миссии МВФ.

Рост украинской экономики ускоряется. По оперативным данным Госслужбы статистики Украины, во втором квартале 2018 года ВВП вырос на 3,6% по отношению ко второму кварталу 2017 года. Рост выше, чем тот, который заложен в госбюджет — 3%.

В первом квартале аналогичный показатель составлял 3,1%.

Инфляция находится в рамках, заложенных в госбюджет.

Обменный курс также в рамках, заложенных в госбюджет и даже не дотягивает до среднего по году 2,5 грн/$.

Если в украинской экономике все так хорошо, все идет по плану и даже лучше, так почему тогда правительство так радуется предстоящей сентябрьской миссии МВФ в ожидании очередного кредитного транша?

Наверное, потому, что есть экономический рост на бумаге, а с другой стороны, есть очевидные факты, более точно, характеризирующие текущую ситуацию:

— доходная часть бюджета не выполняется,

— расходы бюджета недофинансируются,

— впервые за 20 лет возникли проблемы с выплатой пенсий,

— трудовая миграция, судя по динамике поступлений валюты от заробитчан, увеличивается в геометрической прогрессии,

— на валютном правительственном счету, для обслуживания и погашения внешнего долга, денег хватит только до ноября,

— прямые иностранные инвестиции сокращаются,

— отток иностранного капитала продолжается.

Добавим к этому, что, чем быстрей растет украинская экономика, тем выше Нацбанк устанавливает учетную ставку. Спасает от перегрева, наверное.

И да, не надо сравнивать Украину с Турцией. Текущие проблемы в Турции связаны с перекредитованием и переинвестированием, а в Украине — с недокредитованием и недоинвестированием.





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