Экономика Украины – в каких отраслях уменьшилась доля госсектора| ВЕСТИ

09 октября 2020, 17:58

Доля осталась государственной на том же уровне в сфере торговли и ремонте авто

Доля государственного сектора в экономике Украины сократилась. Больше всего – в поставках электроэнергии и газа. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития, сообщает пресс-служба ведомства.

Отрасли, в которых уменьшилась доля госсектора:

поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (на 8,5 п. п., с 40,5% до 32%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (на 3,7 п. п., с 60,9% до 57,2%);

временное размещение и организация питания (на 2,3 п. п., с 7,4% до 5,1%);

здравоохранение и предоставление соцпомощи (на 1,2 п. п., с 2,7% до 1,5%);

перерабатывающая промышленность (на 0,8 п. п., с 4,7% до 3,9%).

Отрасли, в которых увеличилась доля госсектора:

искусство, спорт, развлечения и отдых (на 2,1 п.п., с 33,6% до 35,7%);

информация и телекоммуникация (на 1,1 п. п., с 4,8% до 5,9%);

водоснабжение и канализация (на 1 п. п., с 3,9% до 4,9%);

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (на 0,4 п. п., с 29,3% до 29,7%);

строительство и административное обслуживание (на 0,1 п. п., с 0,2% до 0,3% и с 1,3% до 1,4%).

Отмечается, что доля осталась государственной на том же уровне, что за аналогичный период 2019 года в оптовой и розничной торговле, а также ремонта автотранспорта.

Отметим, что третий квартал 2020 года стал кварталом восстановления торговли — экспорт за три предыдущих месяца составил 12,14 млрд долларов, что на 13,66% больше, чем во втором квартале. Таким образом, экспорт украины вернулся на докризисный уровень.

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