Экономика Украины в ближайшие годы будет расти на более чем 4% ВВП, — Минэкономики

Средневзвешенный уровень минимальной заработной платы в 2021 году составит 6250 грн., в 2022 году — 6700 грн, в 2023 году — 7176 грн.

Из открытых источников

14 августа Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, в котором отмечены предпосылки ускорения экономического роста страны. Прогноз был одобрен Кабмином 29 июля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021», — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В целом, этот документ станет базой для принятия стратегических решений органами власти.

По базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в мире в 2020 году.

В 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 4,6%, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году.

В следующем году индекс потребительских цен ожидается на уровне 107,3%, в 2022 году — на 106,2% и 105,3% в 2023 году.

Кроме того, уровень реальной среднемесячной заработной платы увеличиться на 12,1% в 2021 году, в 2022 году — из 6,0% и в 2023 году — на 5,1%. Средневзвешенный уровень минимальной заработной платы в 2021 году составит 6250 грн., в 2022 году — 6700 грн, в 2023 году — 7176 грн.

Безработица в 2021 году будет на уровне 9,2%, в 2022 году — 8,5%, в 2023 году — 8,0%.

Стоит отметить, что реальный ВВП во II квартале 2020 уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 — из 11,4%, как следует из данных Госкомстата.





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