Экономика Украины в 2019 году замедлила рост — Национальный банк Украины — ВВП — экономика

Фото: завод (РБК-Украина)

Индекс включает промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и торговлю

В 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году. Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка (январь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, среди базовых отраслей рост поддерживали строительство, торговля, транспорт и с/г, тогда как промышленность внесла отрицательный вклад.

Так, ускорился рост в строительстве (20,0%), в частности благодаря активному развитию объектов возобновляемых источников энергии и модернизации ряда промышленных предприятий. Рост розничного товарооборота ускорился (до 10,5%), поддерживаемый устойчивым ростом доходов населения (средняя заработная плата увеличилась на 18.4% г/г и 9,8% г/г в номинальном и реальном измерениях соответственно) и высокими потребительскими настроениями домохозяйств.

Сравнительно незначительный рост в сельском хозяйстве (1,1%) был ожидаемым, несмотря на рекордные урожаи зерновых и подсолнечника. Это обусловлено высокой базой сравнения и меньшими урожаями отдельных технических культур (сои, картофеля, сахарной свеклы), говорится в обзоре.

«Объемы промышленного производства снизились (на 1,8%). Главными факторами этого стали неблагоприятная внешняя ценовая конъюнктура, что прежде всего сказалось на металлургической промышленности, торговые ограничения на продукцию машиностроения со стороны РФ, теплая зимняя погода как в начале, так и конце года, углубившая падение в энергетике, обусловленное снижением спроса со стороны других видов промышленности. Однако сдерживали падение промышленности рост химической и пищевой отраслей», — отметили в НБУ.

Напомним, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

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