Экономика Украины: в 2019 году сельское хозяйство почти не выросло

В Украине в 2019 году, несмотря на рекордный урожай зерновых, общее производство сельскохозяйственной продукции оказался всего на 1,1% выше, чем в 2018 году.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
«Такие низкие результаты получены в результате обвала производства сельскохозяйственной продукции в 4-м квартали. В 2018 году было 8,1% прироста индекса сельскохозяйственной продукции по итогам года. Сельскохозяйственная отрасль вместе с лесным и рыбным хозяйством обеспечила в 2018 году 10,1% ВВП Украины», – написал Компаниец.
Сельское хозяйство
Больше всего индекс сельскохозяйственной продукции за 2019 в физических объемах вырос:
1) Запорожская +23,2%
2) Донецкая +17,3%
3) Луганская +10,7%
3) Кировоградская +6,7%
4) Херсонская +2,8%
Наименьшие темпы прироста сельскохозяйственной продукции за 2019 в физических объемах:
1) Одесская -10,6%
2) Киевская -5,8%
3) Тернопольская -1,9%
4) Закарпатская — 0,9%
5) Ивано-Франковская -0,8%.
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