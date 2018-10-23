Экономика Украины уязвима. Экономика России опередила США

Украина заняла восьмое место в мировом рейтинге уязвимости 190 экономик, подготовленном IHS Markit, и первое — среди развивающихся рынков. Россия по устойчивости к внешним рискам обошла США, но уступила Китаю.

Почти как в Африке

Украина заняла восьмое место в глобальном рейтинге уязвимости экономик перед внешними факторами (External Vulnerability Index), подготовленном исследовательской компанией IHS Markit. Рэнкинг охватил 190 стран. РБК ознакомился с данными исследования.

Соседями Украины по десятке самых уязвимых стали участники самой слабой мировой экономической лиги, наименее развитые страны (по классификации ООН): Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия, КНДР. Среди развивающихся рынков (emerging markets) Украина является самой уязвимой по рейтингу IHS Markit.

Главный показатель, который отражает индекс IHS Markit, — стабильность национальных валют. Однако между ее оценкой IHS Markit и фактическим обменным курсом нет прямой корреляции. Для оценки валютной стабильности экономисты использовали текущий счет платежного баланса (включая прямые иностранные инвестиции, но исключая портфельные), внешний долг, размер валютных резервов с точки зрения того, сколько импорта на них можно купить, уровень инфляции. Также рейтинг учитывает осмотрительность макроэкономической политики и политические риски. В качестве дополнительных переменных в анализе выступает режим обменного курса (свободный плавающий или управляемый плавающий).

Данные индекса указывают на то, что развивающиеся страны, валюта которых слабела в этом году, остаются подвержены рискам кризиса платежного баланса, отмечает экономист IHS Markit Нариман Бехравеш.

Предвосхищая кризис

В сентябре аналитики японской Nomura разработали индекс «раннего оповещения» о валютных кризисах Damocles. По состоянию на июль 2018 года, согласно индексу, наибольшим рискам были подвержены семь emerging markets: Шри-Ланка, Аргентина, Турция, ЮАР, Пакистан, Египет и Украина. В группу стран с нулевыми рисками кризиса вошли Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Таиланд и Россия.

В середине августа эксперты Bloomberg Economics составили рейтинг уязвимости развивающихся экономик, включив в топ-5 Турцию, Аргентину, Колумбию, Южную Африку и Мексику. Россию экономисты поместили на девятое место по степени уязвимости: ее плюсами являются положительный платежный баланс (4,5% ВВП) и низкая инфляция, но качество госуправления оценено как слабое.

В июле Bank of America Merrill Lynch отдал России первое место в «макроэкономическом чемпионате мира» для глобальных развивающихся рынков (Global Emerging Markets). Аналитики заключили, что у России самые высокие показатели внешней ликвидности, текущего счета и бюджетного баланса среди соседей по десятке развивающихся рынков, а также один из самых низких уровней внешнего долга.

Удорожание внешних заимствований из-за ужесточения политики ФРС США ослабило уверенность инвесторов в способности развивающихся стран рассчитываться по своим внешним долгам, рассуждает Бехравеш. Внезапное прекращение внешнего финансирования может привести к увеличению дефицита текущего счета. Но из двух мер, которые способны снизить дефицит, — подавление спроса (сокращение расходов на импорт) или увеличение экспорта — большинство стран в краткосрочной перспективе выбирают ослабление спроса, которое приводит к рецессии, полагает экономист.

Уязвимость гривны, согласно выводам IHS Markit, выше, чем у валюты Турции, несмотря на то что лира с начала года ослабла к доллару почти на 34%, а гривна — всего лишь на 0,25% благодаря интервенциям Центробанка Украины, который задействовал долларовые резервы для снижения курсовой волатильности.

Уязвимость Украины обусловлена целым рядом факторов: это требующий внешнего финансирования хронический двойной дефицит (бюджета и текущего счета), низкий коэффициент покрытия импорта страны объемом валютных резервов, находящийся сейчас ниже порогового значения (три месяца), дорогие заимствования, а также очень высокое соотношение задолженности к валютной экспортной выручке, пишет экономист IHS Markit Лилит Геворгян. Внешняя и внутренняя политическая нестабильность лишь усугубила эти риски, добавляет она. По прогнозу Минфина Украины, дефицит бюджета страны в 2019 году составит 2,3% от ВВП.

Сложности впереди

Следующий год будет сложным для Украины, ожидает IHS Markit. Главными источниками волатильности ее экономики остаются Россия и Турция, на которые у нее приходится 20% внешней торговли. Ослабление спроса на недрагоценные металлы будет оказывать давление на валютную выручку. Объем чистого импорта, как ожидается, возрастет на фоне восстановления расходов домохозяйств. Увеличение торгового дефицита придется финансировать посредством дорогостоящих займов.

В 2019 году Украина начнет обслуживать свою задолженность перед частными кредиторами в объеме $15,5 млрд. Объем запланированных на следующий год соответствующих платежей составляет $6,5 млрд, объем внешних заимствований — $3,7 млрд. Турбулентность на развивающихся рынках может сделать для Украины неподъемной стоимость внешних заимствований. В качестве негативных факторов для страны IHS Markit называет задержки критически важных реформ, которые почти наверняка возникнут после президентских и парламентских выборов.

Среди позитивных факторов для Украины IHS Markit отнесла либерализацию газового рынка (в пятницу, 19 октября, премьер-министр страны Владимир Гройсман объявил о повышении цен на газ для населения на 23,5%). Мера была одним из условий доступа Киева к финансам МВФ. Чистый импорт может сократиться на фоне повышения тарифов на электроэнергию и сдерживающего воздействия более дорогих кредитов. При этом ослабление гривны может увеличить украинский экспорт в страны Европы.

На вершине EM-топа

Россия стала вторым после Китая развивающимся рынком по устойчивости к внешним рискам. Этим она обязана одновременно и геополитическим рискам, и режиму свободного движения капитала, указал Бехравеш. Россия остается одновременно катализатором и жертвой последних стрессов на развивающихся рынках, пишет Геворгян. По ее прогнозу, курс рубля будет в целом следовать за нефтью, однако геополитические риски играют все большую роль в определении динамики российской валюты. Банк России и Минфин оперативно приняли меры для выведения рубля из идеального шторма, в который он попадал по меньшей мере дважды в результате американских санкций и удешевления нефти, что позволило ему укрепиться.

«России хватает внешней ликвидности, у нее завидный уровень покрытия импорта резервами, а также вполне подъемные условия обслуживания и выплаты внешних заимствований, — отмечает экономист. — По последним оценкам правительства, бюджет страны закроет 2019 год с профицитом в размере 1% ВВП».

Профицит текущего счета России останется на высоком уровне, чему будет способствовать увеличение экспорта углеводородов и замедление роста импорта. Внутренний спрос сдерживается повышением НДС, пенсионной реформой и ужесточением кредитных условий.

Рубль, как ожидается, ослабнет в ближайшие месяцы, как только Вашингтон определит параметры новых санкций, ожидает Геворгян. При негативном сценарии, который экономист считает менее вероятным, США введут санкции против российского госдолга, чем спровоцируют долговой кризис.

Базовый сценарий IHS Markit исключает санкции против госдолга. В таком случае давление на рубль будут оказывать структурные недостатки и малообещающие экономические перспективы, а рост ВВП в среднесрочной перспективе составит 1,7% в год.

Источник: РБК





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