Экономика Украины упала и продолжит падение — печальный прогноз НБУ

Падение ВВП ускорится до 11%

В первом квартале экономика Украины упала на 0,5%, а во втором — падение ВВП ускорится до 11%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

Отмечается, что продолжение падения экономики страны обусловлено карантином из-за пандемии коронавируса и сокращением спроса на мировом рынке.

«Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)», — говорится в отчете.

При этом в НБУ ожидают, что после отмены основных ограничений в Украине и мире экономика начнет восстанавливаться V-образно. Также быстрому восстановлению экономики будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политика.

«Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику», — добавили в Нацбанке.

В целом, по итогам года украинская экономика сократится на 5%, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в НБУ.

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Gepostet von Національний банк України am Freitag, 1. Mai 2020

Напомним, в январе-марте 2020 года в 19 государствах Еврозоны зафиксировано самое резкое квартальное снижение роста экономики за 25 лет. Экономисты прогнозировали, что после роста на 0,1% за последние три месяца 2019 года, падение составит 3,5%. Однако, по предварительным оценкам Статистической службы Евросоюза, рост экономики в еврозоне в январе-марте был на 3,8% меньше, чем в предыдущие три месяца.

Также «Вести.ua» писали, что пандемия коронавируса привела к рекордному снижению ВВП Франции. Согласно первым оценочным данным, он уменьшился на 5,8% в первом квартале этого года.

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