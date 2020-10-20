Экономика Украины упадет не более чем на 4,8%

Падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году не превысит 4,8%, что значительно лучше оценок в начале года.

«Мы оцениваем, что падение ВВП будет не более 4,8%. И это значительно лучший показатель, чем в начале года в период неопределенности мы наблюдали в Украине. На самом деле, если посмотреть глобально на экономику, то еврозона за первое полугодие упала в среднем на 11,2%. То есть в целом в этом году мировая экономика падает», — заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире ICTV.

По ее словам, последние три месяца свидетельствуют о том, что экономика медленно восстанавливается.

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Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2020 году упадет на 5,5%.

Международный валютный фонд в свою очередь ожидает сокращения ВВП Украины на 7,2%.

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