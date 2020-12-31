Экономика Украины упадет на 5 процентов из-за коронавирусного кризиса

31 декабря 2020, четверг, 13:49 1061 2020-12-31T13:49:00+02:00 Экономика 2021-01-01T01:30:04+02:00

Українські Новини

Українські Новини Падение экономики в 2020 из-за вызванного коронавирусом кризиса составит около 5%, – Ермак

Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что падение экономики по итогам уходящего 2020 года вследствие вызванного коронавирусом кризиса составит около 5%, тогда как ранее премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал рост ВВП на 5% в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

«Несмотря на мировой кризис, падение украинской экономики 2020 составит около 5%. Это точно лучший результат, чем прогнозировали нам ученые и показывают многие другие страны», – сказал он.

По его словам, экономика еврозоны, по прогнозам Европейской комиссии, сократится на 7,8% в 2020 году.

Таким образом, руководитель Офиса считает, что решения украинской власти по карантину были правильными.

«Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии – без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125-145 тысяч», – сказал он.

Также он обратил внимание на то, что в Украине смертность от коронавируса относительно количества заражений) ниже по сравнению с Великобританией, Францией или Италией.

«Несмотря на мировой кризис Украина сохраняет макроэкономическую стабильность и вовремя выплачивает долги.

Как бы ни критиковали президентские программы «Большое строительство», дешевое кредитование и другие меры поддержки экономики, именно они помогли смягчить экономическое падение», – заявил Ермак.

Он заверил, что в 2021 году для команды Президента важно продолжить развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, медицинской системы.

По его словам, в следующем году власть уделит серьезное внимание образовательным и культурным объектам, продолжит строить дороги к «туристическим магнитам».

Как сообщали Українські новини, реальный ВВП в III квартале — больше триллиона гривен, однако он все равно меньше прошлогоднего.

Также в НБУ назвали главную причину падения ВВП в 3-м квартале 2020 года.

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