Экономика Украины упадет на 4,8% в 2020 году — ВВП — экономика — Министерство экономического развития и торговли

Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кризис ударил по малым и средним предприятиям, доля которых в ВВП незначительна

По итогам 2020 года падение реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) ожидается в пределах прогнозируемых тенденций — до 4,8%. Сокращение ВВП в IV квартале составит 2,5-3,0%.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, цифры приведены «с учетом ранее не прогнозируемого внедрения карантина выходного дня, что не окажет существенного влияния на итоги года».

«Учитывая структурные особенности коронакризиса, основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы (как в кризисы предыдущих лет), что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы», — говорится в обзоре.

В Минэкономики отметили, что на показатели 2020 года будет влиять то, что доля МСП видов экономической деятельности, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений, в общем объеме добавленной стоимости по издержкам производства является незначительной и составляет лишь 6,2% (в 2019 году).

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 4,7%. Это немного меньше, чем падение на 5,2% за первые десять месяцев года.

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