Экономика Украины — у Зеленского ожидают выход из кризиса и рост экономики в 2021 году » Слово и Дело

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Экономика Украины в этом году начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

Такое мнение высказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает пресс-служба Офиса президента 24 января.

Шаткий баланс: как изменится украинская экономика в 2021 году2021-й станет годом восстановления для украинской экономики от последствий пандемии коронавируса. Насколько стабильным будет рост, и с какими основными проблемами столкнется отечественная экономика ‒ анализировал Александр Радчук. 5 января 2021, 14:52

«Если говорить вообще о 2021 году, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», — говорится в сообщении.

Советник Зеленского отметил улучшение ситуации на мировых финансовых рынках после инаугурации президента США Джо Байдена.

«Это означает, что инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», — отметил он.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам Устенко, могут быть госпрограммы стимулирования экономики: Большое строительство, и сооружение крупных инфраструктурных объектов, поскольку это способствует появлению рабочих мест, поддерживает украинское машиностроение. _ «Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину… есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро»_, — подчеркнул Устенко.

По мнению советника президента, все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления.

«Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5 процента роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс — и не только извне, но и внутри страны», — добавил он.

Напомним, ранее Всемирный банк сделал прогноз по росту мировой экономики.

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