Экономика Украины свидетельствуют, что худшее — позади, — Порошенко — #Буквы

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам Порошенко, кризис, вызванный войной, экономической агрессией и торговой блокадой со стороны России стал отступать. «И хотя статистические данные не совпадают с настроениями и чувствами людей, они свидетельствуют: худшее — позади», — сказал Порошенко.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко заявила, что Порошенко 29 января представит свою предвыборную программу и реформы, которые дадут возможность обществу отдать за него голос на предстоящих президентских выборах.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что о том, будет ли он принимать участие в президентских выборах, станет известно через одну или полторы недели.

24 января Петр Порошенко заявил об угрозе популизма в Украине, особенно в предвыборный период, и предостерегает от опыта Венесуэлы, где такая политика

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