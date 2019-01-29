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Экономика Украины свидетельствуют, что худшее — позади, — Порошенко — #Буквы

Экономика Украины 29 Янв 2019
Экономика Украины свидетельствуют, что худшее — позади, — Порошенко — #Буквы
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Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам Порошенко, кризис, вызванный войной, экономической агрессией и торговой блокадой со стороны России стал отступать. «И хотя статистические данные не совпадают с настроениями и чувствами людей, они свидетельствуют: худшее — позади», — сказал Порошенко.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко заявила, что Порошенко 29 января представит свою предвыборную программу и реформы, которые дадут возможность обществу отдать за него голос на предстоящих президентских выборах.

  • Ранее Президент Украины Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что о том, будет ли он принимать участие в президентских выборах, станет известно через одну или полторы недели.
  • 24 января Петр Порошенко заявил об угрозе популизма в Украине, особенно в предвыборный период, и предостерегает от опыта Венесуэлы, где такая политика привела к катастрофическим последствиям.

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