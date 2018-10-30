«Экономика Украины существует только на кредитные подачки» — Николай Азаров

Фото Царьград

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал Царьграду текущую экономическую ситуацию в своей стране.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уже через пять лет экономика его страны окрепнет и перейдет в разряд сильных. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров позволил себе не согласиться с этим тезисом.

Свою оценку слов Гройсмана он изложил в эфире программы «Пронько. Экономика» на телеканале Царьград.

«Гройсман не впервые высказывает подобные оптимистические планы. Не впервые он об этом говорит, но веры его словам нет никакой, потому что под ними нет реальной работы, реальных расчетов и, что самое главное, реальных возможностей», — заявил Николай Азаров.

В 2013 году, отметил экс-премьер-министр, ВВП Украины равнялся примерно 200 миллиардам долларов. Сейчас он снизился примерно вдвое и составляет 100 миллиардов. «Давайте подумаем, сколько лет потребуется, чтобы удвоить ВВП в его реальном исчислении? Наверное, конечно, не пять. Чтобы это состоялось через пять лет, нужно иметь (годовые — ред.) темпы роста порядка 20%», — продолжил Азаров.

«С тех пор (с 2013 года — прим. ред.) на Украине, во-первых, упала валютная выручка. Говорили о том, что у нас также отрицательное сальдо счета и бюджета, а также колоссальная долговая зависимость. 40% бюджета сейчас уходят на погашение задолженностей. В следующем году будет 45%. Это колоссальные цифры, говорящие о том, что экономика Украины уже сама себя не обеспечивает, а существует только на кредитные подачки», — подвел итог бывший глава украинского правительства.

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