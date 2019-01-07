Экономика Украины стремительно ухудшается — Информационное Агентство — 365 дней

Экономические обозреватели указывают, что долг Украины превысил планку в 70 % от ВВП страны.

Помимо этого золотой запас Украины постоянно сокращается, несмотря на периодическую финансовую помощь от МВФ. Ухудшают экономику страны долговые обязательства по кредитам, выданные Украине несколькими годами ранее.

Читайте так же:

Еще в 2013 году финансовые запасы Украины равнялись порядка 20 миллиардам долларов. С того времени они стали стремительно уменьшаться. Все это ведет экономику страны к глубокому кризису. Помимо экономического положения, обостряется социальная напряженность в стране из-за повышения цен на продукты и коммунальные услуги. По словам экспертов в новом году ситуация вряд ли улучшится. В ближайшее время Украине уже нужно начинать оплату первых долгов. На март месяц текущего года назначены выборы президента. Все это потянет за собой дополнительные финансовые расходы.

Что бы как то улучшить свое положение, граждане Украины уезжают на заработки в соседние страны. По информации миграционной службы за пределами страны уже трудится порядка 9 миллионов граждан.

Источник