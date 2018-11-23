Экономика Украины стагнирует, грузовые перевозки – сокращаются

Динамика грузовых перевозок в стране один из наиболее надежных индикаторов определения реального состояния экономики – развивается она, стагнирует или сокращается. Как сообщает Госстат, в январе – сентябре 2018 года показатели грузовых перевозок в Украине продолжили снижаться. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это снижение составило 2,5%.

В разрезе видов грузового транспорта динамика грузоперевозок выглядит следующим образом:

По данным Госстата Украины

Как видим, снижались объемы перевозок основного грузоперевозчика страны – железнодорожного транспорта – на 2,3%. Трубопроводный транспорт снизил объемы на 5,2%. «Рекордсменом» падения объемов грузоперевозки стал водный транспорт – 20,8%.

Снижение объемов грузоперевозок в стране со всей очевидностью еще раз доказывает, что, вопреки заявлениям высокопоставленных чиновников о том, что экономика Украины якобы находится на подъеме, на самом деле она стагнирует.

Транспортные перевозки и строительство – главные индикаторы роста или падения экономики. И если они не растут – значит, экономика падает. Она валится в пропасть уже пятый год кряду, а наши «патриоты» годовщину сделали праздником…

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