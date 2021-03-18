Экономика Украины рушится на глазах

При президенте Украины Владимире Зеленском страну все больше накрывают колоссальные экономические проблемы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Пока Зеленский строит стратегические планы – как остаться в президентском кресле ещё на один срок, Украину поглощает инфляция. По итогам января 2021 года рост потребительских цен ускорился в годовом измерении с 5% до 6,1% (по итогам декабря 2020-го). Но уже в феврале инфляция в «незалежной» ускорилась на 7,5 процентов.

Жизнь в «незалежной» стала непомерно дорогой. Чего только стоят повышенные тарифы на услуги ЖКХ – на 13,4%, подорожавший порядка на 57% природный газ. К слову, рост тарифов не заморожен: в этом году коммуналка будет расти в цене ещё несколько раз, примерно на 40 процентов. Усилиями Зе-политики выросли цены на проезд в общественном транспорте. С каждым днём товары и услуги в «незалежной» дорожают и дорожают.

Экономика Украины рушится на глазах. Естественно, «зелёная» власть винит в этом коронакризис, который по факту стал лакмусовой бумажкой безалаберности и коррумпированности Зе-команды. Ведь, «благодаря» антинародным чиновникам, в прошлом году из-за закрытия предприятий (в связи с карантином) работы лишились более двух миллионов человек.

Финансовые проблемы украинского народа, по мнению Зе-банды, – это проблемы украинского народа. Тем временем Минфин Украины привлекает госдолг через Облигации внутреннего государственного займа по ставке 11-12%, что в два раза выше учётной ставки НБУ (6%). Можно судить о том, что это – скрытый потенциал для инфляции на несколько лет вперёд. Как будут выживать простые украинцы (многие из которых остались без работы, получают мизерные пенсии и соцпособия), – вопрос открытый, но для Зеленского – малозначительный. Ведь его беспокоит только борьба за власть и устранение с украинского политического поля потенциальных конкурентов.

Главный удар по умирающей экономике Украины нанесли постмайданные власти, разорвавшие торговые отношения с Россией. Только в 2018 году торговля «незалежной» с РФ сократилась более чем в три раза. Украинский экспорт в Российскую Федерацию и импорт из России упал более чем в 4 раза, что в денежном эквиваленте составляет более 12 миллиардов долларов (10% ВВП). Кроме того, существуют и вторичные потери «незалежной» от разрыва товарооборота с Северным соседом: остановка производств (из-за отсутствия рынка сбыта, которым являлась Российская Федерация), невыплата заработных плат, увольнения сотрудников и отсутствие поступлений в бюджет.

Ура-патриоты были убеждены (и до сих пор заявляют об этом с трибуны Верховной рады), что вместо России увеличат товарооборот с Европой. Но Европа «помахала ручкой» украинским товаропроизводителям. В итоге – на Украине нет инвестиций в производство, как скоро не останется и самого производства. Примечательно, что о подобном сценарии украинское население предупреждал Янукович, когда тормозил процесс ассоциации Украины с ЕС. Но его никто не послушал, люди были одурманены «сладкоевропейскими» лозунгами хунты. В итоге в «незалежной» произошла «революция гидности», а затем, вместе с нормальной жизнью населения, куда-то исчезла та самая майданная «гиднисть» и наступила нищета, массовые беспорядки и распродажа страны чиновниками.

Сколько бы ни обманывали Зе-власти украинское население о скором наступлении экономического роста на Украине, которая «обязательно» войдёт в состав ЕС, спасением украинской экономики является полноценное возобновление товарооборота с Россией. Но и этого недостаточно, ведь в «незалежной» закрыты тысячи предприятий и катастрофически сокращено производство.

Украине, которую сегодня оккупировали «слуги» народа, архинужна индустриализация. А строительство и реконструкция предприятий тяжёлой и лёгкой промышленности возможны только в случае, если Украина войдёт в состав Большой России, потому что для коллективного Запада эта страна является исключительно сырьевым придатком. Только после воссоединения с исторической Родиной «незалежная» выберется из экономической пропасти, перестанет быть страной третьего мира, обретёт порядок, мир, настоящую защиту и процветание.

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