Экономика Украины растет восемь кварталов подряд — Госстат

В течение последних восьми кварталов экономика Украины демонстрирует позитивную динамику развития. Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП Украины в IV квартале минувшего года по сравнению с ІІІ кварталом вырос на 0,4%. Данные приводятся с учетом сезонного фактора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с IV кварталом 2016 года рост составляет 1,8%.

Подтверждением позитивной динамики является обнародованный показатель роста внешней торговли Украины. Так, в 2017 году рост экспорта составлял 19% — до 43,3 млрд долл. Причем экспорт непосредственно в Евросоюз вырос на треть.

Рост импорта составлял 26,4%. Внешнеторговые операции велись с 223 странами. Общий объем экспорта в ЕС составлял 40,5% от всего объема экспорта, информирует Госстат.

В 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2,083 млрд долл. по сравнению с 2016 годом и составило 2,625 млрд долларов.

По данным Госстата, в 2017 году внешнеторговый оборот составил 107,284,6 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 17,6 млрд долларов или на 19,6%. Огромный госдолг Украины требует только на обслуживание 5% ВВП ежегодно — Устенко





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