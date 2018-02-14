Экономика Украины растет недостаточно быстро — Гройсман

Сегодня, 12:03

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Премьер ожидает более 2% роста ВВП по итогам 2017 года, но отмечает, что темпы роста экономики должны быть выше



Фото: Pixabay

В Кабмине ожидают, что экономический рост по итогам 2017 года составит более 2%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Так, по данным Кабмина, рост ВВП за 9 месяцев 2017 года составил 2,3% – при том, что за аналогичный период 2016 года рост экономики Украины составил 1,4%.

«Сейчас ожидаем, что по результатам года будем иметь более 2% экономического роста», – добавил премьер.

По словам Гройсмана, тенденция экономического роста Украины является позитивной, однако темп роста недостаточно высокий для опережающего развития по сравнению с соседними странами.

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Напомним, МВФ оценил рост экономики Украины по итогам 2017 года в 2%. При этом в Фонде считают, что заложенного в бюджете на 2018 год роста будет недостаточно.

Ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что экономика Украины растет слишком медленно. Правительство, в свою очередь, ожидает, что «бюджетный» показатель роста ВВП будет превышен:

Как сообщалось, ранее Национальный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 8,9% с 7,3%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 10%, Всемирный банк – рост ВВП на 3,5% при инфляции 10%.

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