Экономика Украины растет лучше, чем прогнозировалось, – Нацбанк

НБУ / Фото: voxukraine.org

По итогам года ВВП Украины может вырасти больше, чем ожидалось

Во втором полугодии 2019 года экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает Интерфакс-Украина.

«Два фактора – сильный внутренний спрос и хороший урожай – будут способствовать пересмотру прогноза ВВП», – сказал он.

Сологуб отметил, что ситуация в экономике Украины в первом полугодии текущего года развивалась немного лучше, чем прогнозировал Нацбанк.

«Если посмотреть на прошедшие полгода, то глобально их итоги совпали с нашими ожиданиями, может быть даже оказались немного лучшими – но чуть-чуть лучшими, не столь существенно… В отношении роста экономики мы были более консервативны. Ситуация немного лучше, чем ожидалась», – сказал он.

По его словам, внешняя среда в 2019 году выглядит лучше, чем в 2018: это касается и финансовых рынков, и условий торговли. В частности, значительно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров – руды и зерна, отметил Сологуб.

В то же время, несколько лучшие, чем ожидалось, показатели связаны не столько с внешним спросом, а с внутренней средой.

Как ранее сообщал Фокус:

Источник