Экономика Украины растет: когда ждать повышения доходов населения

Рост украинской экономики оценил даже Всемирный Банк, признав наш темп развития одним из самых высоких в мире

Экономика Украины с января выросла на три процента по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это семьсот с половиной дополнительных миллионов гривен к бюджету страны.

Показатели ползут вверх уже второй год. Рост украинской экономики оценил даже Всемирный Банк, признав наш темп развития одним из самых высоких в мире.

Почему вместе с ВВП мгновенно не приумножаются доходы украинцев, объясняет экономист.

«Доходы населения не могут расти просто так. Вы напечатаете деньги, они девальвируют на следующий день. Соответственно должна вырасти производительность труда, это условное ВВП, оно сначала растет, а потом у вас растут доходы», – поясняет Сергей Фурса, экономист.

В среднем, украинцам сейчас платят почти на 12 процентов больше, чем в прошлом году. В том числе потому, что тогда все мы хорошо потрудились и увеличили наш ВВП. Но для людей этого недостаточно, показывают результаты последнего исследования социологов.

«Удовлетворенность жизнью в целом имеет довольно низкий показатель. В целом неудовлетворенных 49 процентов – половина населения не удовлетворены своей жизнью. 70 процентов людей, просто для того, чтобы выжить тратят все свои деньги», – говорит Игорь Буров, социолог Института Социологии НАН Украины.

Чтобы хватало не только на колбасу, а и на красную икру, Украине нужно наверстать падение, которое экономика ощутила после начала войны на Донбассе. ВВП должен расти не на 3, а хотя бы на 5-10 процентов. Для этого необходимо побороть взяточничество и кумовство. Тогда заграничные бизнесмены станут вкладывать деньги в украинскую экономику.

Еще инвесторов отпугивает дефицит рабочих рук. Профессионалы уезжают трудиться в соседние страны, где зарплаты выше. Но если бы они вернулись, то помогли бы поднять украинскую экономику и уровень того же заработка. Чтобы люди приехали обратно, властям стоит скорее проводить реформы, твердят эксперты.

Источник