Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, но этого мало — Премьер — Укринформ. Новости Украины и мира

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, но этого мало, и надо двигаться дальше.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время форума «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса», сообщает корреспондент Укринформа.

«Экономика Украины растет 11 кварталов подряд. Наша цель – выйти на 5-7% роста ВВП. Для этого нужно привлекать инвестиции. Мы продвигаемся в рейтинге легкости ведения бизнеса, отменяем сотнями устаревшие регуляции», — заявил Гройсман.

Форум «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса» в Киеве / Фото: Мусиенко Владислав

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По его словам, приоритетами экономического роста в следующем году является улучшение бизнес-климата, новая система управления госсектором, прозрачная приватизация.

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