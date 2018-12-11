Экономика Украины растет 11 кварталов подряд — Гройсман — Слово и дело

Экономика Украины демонстрирует рост 11 кварталов подряд, что является позитивным сигналом.

Как пишет «Слово и Дело», об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на форуме «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса», информирует пресс-служба Кабмина во вторник, 11 декабря.

По его словам, этого недостаточно для решения исторических проблем.

«Мы можем расти на уровне 5-7%. А выгодоприобретателем этого роста должен стать украинский народ», – отметил Гройсман.

Обеспечить такой рост, по его словам, можно путем реализации экономической политики правительства.

«Наши приоритеты: улучшение бизнес-климата, новая система управления госсектором, честная и прозрачная приватизация, а, следовательно, вхождение инвестиций в реальный сектор, энергетика – должны уменьшать зависимость от импорта и развивать свою базу», – рассказал премьер-министр.

Гройсман выразил уверенность, что ключевым элементом, который позволит реализовать намеченные планы, станет выполнение сбалансированного госбюджета на 2019 год. Так, со следующего года начнет работать Фонд поддержки инноваций с объемом финансирования 300-350 млн грн, Фонд энергоэффективности, бюджет которого составит около 14 млрд грн, продолжится работа над запуском экспортно-кредитного агентства. Также будут продолжены программы секторальной поддержки, в том числе по льготам при модернизации производства.

Напомним, прямые инвестиции в экономику Украины по состоянию на 1 октября составляли 31 973,6 млн долларов.

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году.

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