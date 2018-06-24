Экономика Украины просто перестает работать – в России ответили украинскому депутату

Российский экономист предложил свое мнение по поводу возможного социального взрыва на Украине из-за повышения цены на газ по требованию МВФ. Об этом высказался ранее депутат Оппозиционного блока Украины Юрий Бойко.

«Очевидно, что экономика Украины просто перестаёт работать. Повышение цен на газ по требованию МВФ — одна из тех мер, которые приводят к сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и к дальнейшей деградации экономической ситуации… Чтобы пересмотреть формат сотрудничества с МВФ, им нужно вернуть кредиты. Сделать этого они не могут, как и большинство стран, которые оказываются с такой мощной финансовой «поддержкой», потому что новые кредиты идут частично и всё в большей долевой степени на погашение ранее выданных», — пояснил эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в разговоре с RT.

При этом Гинько добавил, что повышение цен на газ вряд ли спровоцирует социальные протесты в стране.

«Общество Украины не пережило мифы, которые у него закрепились в голове. Они заключаются в том, что, например, предложения ЕС и МВФ в целом являются позитивными. Ещё один миф — жизнь до смены власти и прихода Петра Порошенко была хуже, чем сейчас. Соответственно, никаких социальных потрясений не будет», — предположил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады не исключил вероятности социального взрыва на Украине.

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