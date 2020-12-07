Экономика Украины: прогноз на 2020, 2021 и 2022 годы

С января по октябрь 2020 года падение ВВП в Украине составило 5,2%, по итогам же целого года оно упадет на 5%. Такие оценки дало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заявил его глава Игорь Петрашко на онлайн-форуме Ukrainian Investment Roadshow, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Петрашко также добавил, что ранее прогнозировался спад ВВП по итогам 2020 года на уровне 4,8%, а также, что на значения повлияет не только пандемия коронавируса, а и ситуация в сельском хозяйстве.

ВВП Украины в 2021-2022 годах: прогноз Минэкономики

Что касается 2021 года, то спад ВВП в первом квартале составит около 3%, но за весь же следующий год экономика вырастет, а именно на 4,6%.

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«Мы ожидаем роста 4,6% ВВП. Многие говорят, что это высокий показатель, которого многие годы не было. Но мы считаем, что этого можно достичь. Экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года».

Игорь Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Игорь Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Петрашко уточнил, что больше всего пандемия COVID-19 негативно повлияет на экономику именно в начале 2021 года, добавив, что программы поддержки бизнеса и льготных кредитов помогут смягчить это влияние.

Экономика Украины 2020, 2021 и 2022: прогноз Oxford Economics

В то же время компания Oxford Economics улучшила прогноз падения ВВП Украины в 2020 году. Месяцем ранее прогнозировался спад на 4,9%, сейчас же на 4,6%. Об этом говорится в декабрьском прогнозе компании.

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Эксперты пересмотрели данные после того, как Госстат заявил об оживлении экономики в третьем квартале 2020 года. Там шла речь о том, что в июле, августе и сентябре падение ВВП уменьшилось до 3,5%, в то время как во втором квартале оно составляло 11,4%.

Так же как и Минэкономики, аналитики Oxford Economics ожидают роста ВВП по итогам 2021 года, а именно на 4%, в 2022-м ждут улучшения на 3,3%.

Что касается инфляции, то по итогам 2020 года ее ожидают на уровне 3,2%, а в 2021 году — 6,6%. Аналитики также дали прогноз курса гривны в Украине, так, средний годовой курс гривны в 2020 году может составить 27,1 грн за доллар с дальнейшей девальвацией к 29,1 грн за доллар в 2021-м.

Авторы прогноза также считают, что восстановление экономики страны находится под угрозой из-за неоднозначных отношений Украины с Международным валютным фондом.

«Однако необходимость финансирования текущего счета на фоне сложностей с возобновлением коммерческих заимствований, вероятно, побудит правительство принять необходимые законодательные изменения для возобновления сотрудничества с МВФ», — резюмировали в Oxford Economics.

Контекст. Ранее Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2%, о которых говорилось в июньском прогнозе.

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