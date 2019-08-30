Экономика Украины пострадала из-за укрепления гривны — Деньги

Укрепившаяся гривна оказала негативное воздействие на экономику страны / profi-forex.org

Укрепление украинской валюты спровоцировало невыполнение плана доходов государственного бюджета из-за отклонения официального курса национальной валюты от запланированного показателя на 2019 год.

Как сообщается на сайте Счетной палаты, с начала года гривна укрепилась к доллару на девять процентов и план доходов в госбюджет оказался недовыполнен на 9,2 миллиарда гривен (порядка 366,2 миллиона долларов).

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан предупредил, что в будущем из-за укрепления гривны будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса.

«Укрепление гривны будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время, это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары», — уточнил он.

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Как известно, бюджет Украины на 2019 год заложен курс доллара на уровне 29,4 гривны, рост экономики прогнозируется на уровне 3%, а инфляция – около 7,4%. При этом в конце июля гривна рекордно укрепилась по отношению к доллару. Так, на 30 августа Нацбанк страны установил курс в 25,23 гривны за доллар, евро стоит 27,93 гривны.

Напомним, в Госстате констатировали, что в апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Как ранее сообщалось, во втором квартале 2019 года экономика Украины несколько ускорила рост, хотя экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего из-за торгового напряжения между Китаем и США.





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