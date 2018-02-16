Экономика Украины попала в топ-10 самых "несчастных"

В свежем рейтинге самых несчастных экономик мира, который ежегодно составляет Bloomberg, Украина заняла седьмую позицию из 66 стран. В прошлом году наша страна была пятой.

«Индекс «несчастья» страны основывается на вековом представлении о том, что низкая инфляция и безработица являются показателями того, насколько хорошо живется резидентам экономики», — пояснили в Bloomberg.

Первую строчку в рейтинге несчастных экономик заняла Венесуэла, где инфляция превысила 4000%. Индекс «несчастья» Венесуэлы равняется 1872 пунктам.

Статус наименее «несчастных» экономик мира получили Таиланд, Сингапур, Япония и Швейцария.

При этом наилучшую динамику роста в рейтинге показала Мексика, приблизившаяся на 16 позиций к статусу наименее «несчастной» страны, Румыния, наоборот, опустилась на 16 мест, заняв 34-ю позицию.

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