Экономика Украины: понижение в статусе

На днях Владимир Путин заявил, что российская экономика находится на подъеме, а рост промышленного производства за девять месяцев текущего года составил 3 процента. А вчера была обнародована статистика внешней торговли страны за тот же период, которая также подтвердила позитивные тенденции в отечественной экономике

Экспорт товаров из России за отчетный период увеличился на 27,8 процентов (до 327 миллиардов долларов), а импорт – на 8 процентов (до 177 миллиардов). Таким образом, профицит торгового баланса страны вырос по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 63 процента – до 150 миллиардов долларов.

Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре 2018 года стали Китай, товарооборот с которым вырос на 27,8 процентов и составил 78,7 миллиардов долларов, Германия — 44,1 миллиарда (+24,7 процента), Нидерланды — 33,7 миллиарда (+15,5 процентов), Италия — 19,6 миллиардов (+14,7 процентов), Турция — 19,4 миллиардов (+25,9 процентов), США — 18 миллиардов (+8,5 процентов), Республика Корея — 17,6 миллиардов (+17,3 процента), а также Польша — 15,8 миллиардов (+36 процентов), Япония — 15,9 миллиардов (+19,3 процента) и Франция — 12,7 миллиарда (16,9 процента).

Основу российского экспорта по традиции составили топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 64,6%. Рост доходов от экспорта нефти за девять месяцев составил 37% и достиг 94 миллиардов долларов.

Однако куда более любопытными являются некоторые иные показатели.

Например, экспорт пшеницы и меслина (смесь мягкой пшеницы и ржи, используемой для выпечки серого хлеба) из России за девять месяцев в денежном выражении увеличился на 62% по сравнению с прошлым годом – до 6,031 миллиарда долларов. Стоит напомнить, что в прошлом году страна получила рекордный урожай зерна, зато в этом году – из-за погодных условий – показатели заметно просели, хотя в итоге оказались лучше первоначальных прогнозов. Однако на экспортных показателях это не сказалось.

Вполне закономерно, учитывая восстановление экономики и, как следствие, рост спроса на иномарки, вырос импорт автомобилей. Однако это коснулось только легковушек (+15,8 процента), ввоз грузовиков в Россию снизился аж на 9 процентов. Зато экспорт российских автомобилей подрос по обоим пунктам – поменьше у легковых (+3,8 процента) и побольше грузовых (+5,5 процентов).

Кстати, экспорт Россией алюминия в январе-сентябре 2018 года вырос в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 21,4 процента, до 4,005 миллиардов долларов. В связи с чем «Русал» передает горячий привет Вашингтону.

Ну и, разумеется, этот краткий и выборочный обзор был бы не полным без данных по Украине. За девять месяцев этого года Россия экспортировала на Украину товаров на сумму 6,7 миллиарда долларов, что на 1,3 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь импорт с Украины вырос на 570 миллионов долларов до 4,06 миллиарда.

С одной стороны, это по-прежнему смешные цифры по сравнению с докризисными показателями. В 2013 году товарооборот между двумя странами составил более 39 миллиардов долларов, а рекордным в этом смысле оказался 2011 году, когда масштабы торговли между странами превысили 50 миллиардов. Для сравнения: в прошлом году товарооборот между Россией и Украиной был менее 13 миллиардов.

С другой стороны, восстановление торговых связей идет интенсивно, что особенно показательно, учитывая реалии государственно-политической жизни Украины. В результате каждая сторона получает то, что ей нужно. Для неуклонно беднеющей Украины именно российские товары являются зачастую единственным способом выживания, поскольку европейские товары оказываются слишком дороги. Что касается России, то ей нужен пусть небогатый, но большой (многомиллионный) украинский рынок. Причем в торговле налицо все больший профицит в пользу России.

В результате своих эскапад последних лет Украина прошла полный круг и возвращается на прежнее место, где Россия является ее главным торговым партнером. Только теперь у Киева статус не ключевого партнера и серьезного конкурента по ряду позиций, а зависимого от Москвы третьестепенного партнера и просто рынка сбыта.

Ну, а Россия выбирается из политических и экономических пертурбаций последних лет с трансформируемой экономикой, запас прочности у которой теперь на порядок выше, чем раньше.

Невольно хочется задать Киеву вопрос: и оно того стоило?

Politanalitika.ru

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