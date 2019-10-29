Экономика Украины перестраивается на рельсы стран третьего мира — Безпалько

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.

На пороге прорыва?

В пользу этого говорит рост ВВП на 4,6% во втором квартале текущего года. Международные организации повысили прогнозы экономического роста в 2020 году. Украина также поднялась в рейтинге Doing Business. Кроме того, улучшился кредитный рейтинг страны, а Нацбанк Украины понизил ключевую ставку. Это очень радостно, отметил Владимир Зеленский.

Ранее правительство Украины одобрило проект госбюджета на будущий год. Согласно ему, экономики вырастет на 3,3%, инфляция составит 6%, а дефицит — 2,09% ВВП. Документ прошел первое чтение в Раде.

Кто кормит Украину

Представитель Института нового общества Василий Колташов подтвердил, что за последние два года экономическая ситуация на Украине улучшилась. Однако в этом не участвовал Владимир Зеленский: на это повлияла конъюнктура, отметил эксперт. По его мнению, важнее всего было влияние РФ, которая не мешала развитию торговли с Украиной, и инвестированию в экономику соседней страны. Еще одним фактором стало то, что украинские граждане, работающие за пределами родной страны, продолжали слать деньги из России и стран Европы.

Специалист назвал рост ВВП в 4,9% искусственным. По его оценкам, рост украинской экономики более скромный. Колташов констатировал сохранение низких доходов у украинцев и сложной социальной ситуации. По его словам, Зеленский берет на себя обязательства перед МВФ, которые невозможно игнорировать. Из-за этого на Украине распродадут земли иностранцам и повысят налоги на недвижимость. В итоге обосновавшиеся за границей граждане не вернутся и перевезут в новые страны семьи. Украина лишится притока средств, пояснил он «Экономике сегодня».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что у Украины нет реальных предпосылок для экономического роста. По его мнению, в настоящее время украинская экономика перестраивается на рельсы стран третьего мира, которые живут за счет переводов работников из-за рубежа. Кроме того, в стране продолжаются процессы «деиндустриализации и депопуляции». Безпалько напомнил об уничтожении тяжелой промышленности, авиа- и судостроения, стагнации в пищевой промышленности. В таких условиях возможен рост только в финансовых спекуляциях.

По его мнению, украинский президент понимает реальную ситуацию, но использует популизм для сохранения рейтингов, передает ФАН.





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