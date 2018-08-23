Экономика Украины остается в тени: темпы прогресса не впечатляют

Уровень теневой экономики в Украине все еще остается достаточно высоким, однако в начале года было зафиксировано его снижение

Статистику по этому вопросу представило в своем отчете Министерство экономического развития и торговли. Отмечается, что в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составлял 33% от ВВП, что на 4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В МЭРТ рассказали, что добиться некоторого снижения этого показателя удалось благодаря сохранению макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций, одновременно с этим проводя политику, направленную на расширение внутреннего спроса. Такая экономическая стратегия, в свою очередь, стала возможной благодаря росту доходов населения, утверждают в министерстве.

Кроме того, положительное влияние на процесс детенизации экономики оказала стабилизация ситуации на инвестиционном рынке страны в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранения высокого уровня деловой активности бизнеса.

В то же время МРЭТ признает, что у Украины остаются проблемы, из-за которых бороться с теневым сектором экономики становится крайне сложно. В частности, речь идет о вызовах, с которыми сталкивается финансовая система страны, а также о наличии территорий, не подконтрольных правительству.

Ранее появились подробности касательно темпов развития украинской экономики согласно планам правительства. Свое мнение по этому поводу выразили профильные эксперты.

Так, они считают, что изложенные в принятой правительством бюджетной резолюции прогнозные показатели роста ВВП Украины на 2019-2021 годы, вполне реальные.

«В целом, можно отметить, что бюджетная резолюция вполне реальна к выполнению. Но при этом важно понимать, что это только прогнозы и ориентиры правительства, которые, возможно, и не будут исполнены», — поясняют они.

В частности, прогноз касается оценки роста ВВП на уровне 3,6% и 4% в 2019 и 2020 годах соответственно. При этом цифру в 6,3% в 2021 году эксперт считает сомнительной, отмечая, что такой сценарий является «крайне оптимистичным».

Напомним, в МВФ представили печальную статистику по теневой экономике Украины.

Как сообщала Politeka, украинская экономика находится в глубокой тени.

Также Politeka рассказывала, какое место заняла Украина в рейтинге экономической свободы.

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