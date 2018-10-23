Экономика Украины оказалась на уровне Эфиопии

Сегодня, 19:38Просмотров: 37

ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ:

Помимо Украины, в десятке стран с самой уязвимой экономикой оказались Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия, КНДР — согласно классификации ООН, это наименее развитые государства.

Слабость украинской экономики объяснили целым рядом факторов. Эксперты указывают, что страна по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита по текущим операциям и бюджетного дефицита. Также Украина подвержена рискам платежного баланса. Наряду с этим отмечается внешняя и внутренняя политическая нестабильность.

Наиболее устойчивыми к внешним рискам из числа развивающихся экономик стали Китай и Россия. Эксперты, в частности, указывают на профицит платежного баланса, небольшой объем внешнего долга и большой объем валютных резервов. Россия тем не менее подвержена геополитическим рискам, отмечают в IHS Markit.Как Украина вводила санкции против РоссииРанее в октябре рейтинговое агентство Moody’s выпустило отчет, согласно которому российские банки продемонстрировали самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС. Лучшую оценку получили китайские банки

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