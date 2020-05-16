Экономика Украины обвалилась в мае из-за карантина

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

О глубоком падении свидетельствуют данные по производству электроэнергии

В начале мая 2020 года падение производства электроэнергии в Украине усилилось. Данные являются признаком значительного спада экономической активности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономический обзор недели Национального банка Украины.

По данным НБУ, в первой декаде мая усилился дисбаланс между спросом и предложением электроэнергии.

«Учитывая практически нулевое влияние погодного фактора (температура воздуха практически соответствовала прошлогодним значением), это свидетельствует о дальнейшем углублении спада промышленного производства и других видов деятельности в мае», — говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Как сообщало РБК-Украина, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт∙ч

Автор: Александр Белоус

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