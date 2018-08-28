«Экономика Украины обречена»: эксперт оценил надежды Киева о поступлении $5 млрд в резервы

Национальный банк Украины ожидает поступления в резервы до конца года около 5 млрд долларов, включая транш от Международного валютного фонда (МВФ), кредиты Всемирного банка и Европейского союза, а также средства от размещения евробондов. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Чурий отметил, что МВФ — достаточно формальная организация, и если он объявил о приезде миссии, то шансы получения очередного транша достаточно высокие. Вполне вероятно, что до конца года Киев может получить около 2 миллиардов долларов. Кроме того, Чурий пояснил, что получение очередного транша от МВФ открывает путь для получения порядка 1,5 миллиарда долларов до конца года от Всемирного банка и Европейской комиссии, а также станет позитивным сигналом для частных инвесторов, чтобы Украина могла разместить евробонды на более длительный срок и под более низкие проценты.

Не в состоянии преодолеть кризис

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН пояснил: рапорт Нацбанка Украины о скорейшем поступлении новых кредитных траншей от международных структур выглядит так, как будто Киев добился какого-то экономического прорыва в своей работе. Правительство украинского президента Петра Порошенко пытается показать населению, что Европа и международное сообщество поддерживают страну и его политику, поэтому продолжают одалживать деньги.

«Но, в первую очередь, выделение Киеву новых траншей макрофинпомощи из-за рубежа говорит о том, что Украина до сих пор не в состоянии выйти из преддефолтного состояния. Именно в таком положении украинская экономика находится после экономического кризиса 2008 года.

Но до государственного переворота 2014 года Киеву оказывала помощь и Россия, и Евросоюз. То есть экономика работала в обе стороны, что обеспечивало какую-то стабильность. После того, как Киев пошел на разрыв дипломатических и экономических отношений с Россией, ситуация стала ухудшаться катастрофическими темпами», — уверен Евгений Валяев.

И, заметил эксперт, сегодня, чтобы выжить, Украине требуется поддержка практически всех известных международных структур. МВФ, Всемирный банк, Европейский союз — все эти структуры вынуждены финансировать Украину, чтобы не допустить государственного дефолта. Хотя и эти транши приходят в Киев с пакетом условий и обязательств по реформированию экономики.

«Евросоюз хочет добиться прорыва Киева в борьбе с коррупцией, также правительство Порошенко в обмен на кредиты продолжает проводить крайне непопулярные реформы, которые существенно ухудшают материальное положение граждан Украины. Коммунальные платежи, отопление, стоимость газа и бензина за последние пять лет выросли в 5-12 раз. Многие украинские граждане начали отказываться от центрального отопления из-за его дороговизны», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, ЕС стремится этими траншами обновить экономику Украины, сделать ее самостоятельной и работоспособной при новых условиях существования. Киев относится к этим деньгам немного по-иному, считая эту помощь обязанностью Евросоюза, так как, по мнению политических лидеров Украины, именно их страна ведет борьбу с так называемой «агрессией России».

«Сама ситуация представляется достаточно тупиковой. Украинская экономика без торговли с Россией обречена на преддефолтное существование. Евросоюз не готов будет идти на дефолт Украины, так как в 2016 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. И дефолт страны после подписания соглашения может сильно ударить по имиджу Евросоюза и данного формата отношений ЕС с соседями. Поэтому ЕС будет и дальше спонсировать Киев, требуя проведения крайне непопулярных реформ», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению аналитика, чем быстрее украинское высшее политическое руководство будет пытаться выстраивать отношения с Россией на принципах прагматизма, а не использовать мнимую российскую угрозу для внутриполитического популизма, тем быстрее Украина сможет выйти из экономического кризиса и восстановить торговый баланс с Россией. Как минимум нейтральные отношения с Россией, позволяющие восстановить экономические отношения, — в интересах, прежде всего, Украины, а не России.

«Но для этого Украине нужно пойти на еще один непопулярный для нее шаг — к управлению страной должна прийти обновленная элита, способная на такие действия», — заключил Евгений Валяев.

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