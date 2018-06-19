Экономика Украины не желает выходить из тени

Реальные доходы населения Украины считаются самыми низкими в «географической» Европе. Об этом свидетельствует официальная статистика. Однако в Киеве заявляют, что украинцы просто стесняются жить богаче.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался опровергнуть цифры, приведенные статистами. По словам министра, озвученные статистические данные не отображают реальные доходы украинцев. Тем не менее, вину за сложившуюся ситуацию в Незалежной он целиком и полностью возлагает на нынешнее украинское руководство.

По утверждению Ревы, более 40 процентов украинской экономики находятся в «тени» и декларированные доходы не соответствуют реальным зарплатам. В этом министр видит главную ошибку статистических исследований.

Стоит отметить, что аналогичное мнение высказывается и в докладе МВФ, согласно которому, после мирового экономического кризиса теневая экономика Украины составляет около 44,8 процентов от ВВП.

Однако, невзирая на тщетные оправдания министра социальной политики правительства Украины, жизнь простых украинцев вряд ли изменится в лучшую сторону. После государственного переворота 2014 года, майданные политики так не смогли реализовать свои обещания, данные народу. Масштабный отток трудоспособного населения из страны на заработки в соседние государства доказывает несостоятельность экономической политики нового киевского режима.

Например, только из Польши украинские гастарбайтеры перевели на родину более двух миллиардов евро за прошлый год. В России работают миллионы жителей Незалежной, которые также кормят заработанными миллиардами свои украинские семьи. А если участь масштабы коррупции, выручка от которой тоже поступает в семейные бюджеты, то реальные доходы украинцев не такие уж и маленькие, считает Рева. Просто подобные «заработки» на Украине непринято афишировать.

Напомним, что по данным социологических исследований, проведённых среди стран 2географической Европы, на Украине постоянно фиксируется самая низкая средняя заработная плата. Даже при учёте доходов населения до уплаты налогов статистика не меняется, и Украина по-прежнему уверенно занимает последнее место по этому показателю.

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