Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН.

«Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — сказал Гройсман.

Он пояснил, что это произошло из-за того, что предыдущая власть накопила очень большие внешние долги.

Ранее сообщалось, что Украина в текущем году должна будет выплатить из международных резервов около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, напоминает «Багнет».

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