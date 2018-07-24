Экономика Украины направлена на девальвацию, лучше вкладывать в валюту — эксперт

При этом Тарас Загородний прогнозирует, что криптовалюта будет существовать и дальше.

Эксперт считает, что надежнее всего вкладывать в валюту / фото УНИАН

Украинцам лучше инвестировать в валюту. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, сообщает «Главред».

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Он посоветовал украинцам покупать доллары.

«Украинская экономика пока что направлена на постоянную девальвацию, потому сейчас доллары и евро — это лучшее вложение, это дает бо́льшую прибыль сейчас», – пояснил эксперт.

Что касается криптовалюты, то Загородний прогнозирует, что та будет существовать и дальше.

«Вообще, криптовалюты — это реакция на государство, которое начало залазить во все офшорные зоны, какие только возможны. Бизнес начинал искать способы, чтобы прятать свои доходы, так как чиновники, извините за выражение, начали слишком много жрать — забирать все больше и больше налогов. Криптовалюты — это способ уйти от дополнительного налогообложения. Это нормальная реакция рынка на растущие аппетиты чиновников», — рассказал экономист.

Ранее Загородний рассказал, насколько вероятен крах экономики США и доллара. Кроме того, специалист прокомментировал нюансы и проблемы американского внешнего долга.

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